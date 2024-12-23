ЧЭМК пересмотрел коллективный договор с рабочими

Новый коллективный договор обещает еще большую социальную защищенность сотрудников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) перезаключил с сотрудниками коллективный договор. Документ будет действовать ближайшие три года. Заметно вырос фонд потребления. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«Администрация ЧЭМК заключила с работниками новый коллективный договор сроком на три года. От имени комбината подпись под документом поставил генеральный директор Анатолий Бровко, рабочих представлял руководитель первичной профорганизации Горно-металлургического профсоюза России Олег Дегтярев. Сумма ежегодных затрат по смете фонда потребления по сравнению с действующим колдоговором значительно увеличена», — рассказали на ЧЭМК.

По словам гендиректора предприятия, которые приводит пресс-служба, сразу после национализации комбинат начал перезагрузку системы социальной защиты работников. Олег Дегтярев пообещал придерживаться выбранного курса.

На комбинате уточнили, что заметно выросла компенсация за санаторно-курортное лечение работников металлургической отрасли, что способствует их систематическому оздоровлению. Сейчас отдел социальной работы ЧЭМК занимается подбором санатория для отдыха сотрудников на его территории. Также увеличена компенсация за отправку детей ферросплавщиков на отдых в детский оздоровительный лагерь ЧЭМК, который находится у озера Акакуль. Кроме того, значительные суммы выделены на поддержку ветеранов комбината, уже не работающих на предприятии.

Как ранее писало URA.RU, Челябинский электрометаллургический комбинат по требованию Генпрокуратуры РФ перешел в собственность государства. Бывший собственник предприятия пытается оспорить национализацию.