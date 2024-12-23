Недалеко от аэродрома Миллерово в Ростовской области прозвучали взрывы

Согласно сообщению главы региона 8 БПЛА были сбиты
Жители Ростовской области рассказали «Осторожно, новости» массированной атаке беспилотников в районе аэродрома Миллерово. Системы ПВО сбили несколько дронов, сообщает глава Ростовской области Юрий Слюсарь.
«С девяти вечера силы и средства ПВО отражают в Ростовской области воздушную атаку врага. На данный момент в районе Миллерово уже сбили 8 БПЛА» , — сообщил Слюсарь в своем telegram-канале.
URA.RU направило запрос в Министерство обороны. Ответ ожидается.
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