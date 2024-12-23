23 декабря 2024

Недалеко от аэродрома Миллерово в Ростовской области прозвучали взрывы

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Согласно сообщению главы региона 8 БПЛА были сбиты
Согласно сообщению главы региона 8 БПЛА были сбиты Фото:

Жители Ростовской области рассказали «Осторожно, новости» массированной атаке беспилотников в районе аэродрома Миллерово. Системы ПВО сбили несколько дронов, сообщает глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

«С девяти вечера силы и средства ПВО отражают в Ростовской области воздушную атаку врага. На данный момент в районе Миллерово уже сбили 8 БПЛА» , — сообщил Слюсарь в своем telegram-канале.

URA.RU направило запрос в Министерство обороны. Ответ ожидается. 

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Жители Ростовской области рассказали «Осторожно, новости» массированной атаке беспилотников в районе аэродрома Миллерово. Системы ПВО сбили несколько дронов, сообщает глава Ростовской области Юрий Слюсарь. «С девяти вечера силы и средства ПВО отражают в Ростовской области воздушную атаку врага. На данный момент в районе Миллерово уже сбили 8 БПЛА» , — сообщил Слюсарь в своем telegram-канале. URA.RU направило запрос в Министерство обороны. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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