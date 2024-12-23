Подозреваемым в попытке убийства Прозорова переквалифицировали дело на теракт

24 декабря 2024 в 03:58 Размер текста - 17 +

Подозреваемых арестовали заочно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уголовное дело, связанное с попыткой убийства бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова в Москве, было переквалифицировано. Подозреваемым вменяют не покушение на убийство, а теракт. По делу заочно арестованы для международного розыска гражданка Украины Ярослава Хрестина и ее сообщник. «Хрестиной 19 декабря избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции из-за границы», — говорится в материалах Замоскворецкого райсуда Москвы, на которые ссылается «Коммерсант». Суд удовлетворил ходатайство следователей столичного ГСУ СКР. Новость по теме Кто такой Василий Прозоров, которого пытались взорвать в Москве в собственном автомобиле Сообщается, что лицо, предположительно осуществившее атаку, признало свою вину и раскрыло информацию о своих соучастниках. Хрестину обвиняют по ч. 2 ст. 205 и ч. 4 ст. 222.1 (теракт и незаконный оборот взрывных устройств или взрывчатки, совершенный в составе организованной группы) УК. Как ранее писало URA.RU, 12 апреля 2024 года на Коровинском шоссе произошел взрыв устройства, установленного на автомобиле Toyota Land Cruiser Prado, который принадлежал Василию Прозорову. Инцидент случился сразу после того, как владелец запустил двигатель своего внедорожника. Взрывное устройство было скрыто под днищем транспортного средства. В результате взрыва Прозоров получил ранения рук и ноги, также были повреждены два припаркованных поблизости автомобиля. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, согласно статьям 30 и 105 Уголовного кодекса. Сам экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров выразил уверенность, что за покушением на его жизнь на севере Москвы стоит киевский режим, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уголовное дело, связанное с попыткой убийства бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова в Москве, было переквалифицировано. Подозреваемым вменяют не покушение на убийство, а теракт. По делу заочно арестованы для международного розыска гражданка Украины Ярослава Хрестина и ее сообщник. «Хрестиной 19 декабря избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции из-за границы», — говорится в материалах Замоскворецкого райсуда Москвы, на которые ссылается «Коммерсант». Суд удовлетворил ходатайство следователей столичного ГСУ СКР. Сообщается, что лицо, предположительно осуществившее атаку, признало свою вину и раскрыло информацию о своих соучастниках. Хрестину обвиняют по ч. 2 ст. 205 и ч. 4 ст. 222.1 (теракт и незаконный оборот взрывных устройств или взрывчатки, совершенный в составе организованной группы) УК. Как ранее писало URA.RU, 12 апреля 2024 года на Коровинском шоссе произошел взрыв устройства, установленного на автомобиле Toyota Land Cruiser Prado, который принадлежал Василию Прозорову. Инцидент случился сразу после того, как владелец запустил двигатель своего внедорожника. Взрывное устройство было скрыто под днищем транспортного средства. В результате взрыва Прозоров получил ранения рук и ноги, также были повреждены два припаркованных поблизости автомобиля. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, согласно статьям 30 и 105 Уголовного кодекса. Сам экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров выразил уверенность, что за покушением на его жизнь на севере Москвы стоит киевский режим, пишет RT.