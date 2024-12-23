Восьмилетняя Василиса из Перми получит самокат на Новый год, а шестилетний Даниил — батут. Такое обещание дал мэр города Эдуард Соснин, который принял участие в традиционной акции «Елка желаний».
«Мальчик Даниил мечтает о батуте. Отличное желание. Думаю, мы точно его исполним. Василиса мечтает о самокате, будет Василисе самокат», — сказал Эдуард Соснин на видео. Ролик выложен в его telegram-канале.
Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин принял участие в новогодней акции. Перед началом заседания Госсовета в Москве он подошел к елке и узнал, чего хотят юные жители региона и подшефного Северодонецка.
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