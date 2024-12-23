23 декабря 2024

Мэр Перми Соснин пообещал подарить самокат восьмилетней Василисе. Видео

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Пермский глава озвучил два желания ребятишек
Пермский глава озвучил два желания ребятишек Фото:

Восьмилетняя Василиса из Перми получит самокат на Новый год, а шестилетний Даниил — батут. Такое обещание дал мэр города Эдуард Соснин, который принял участие в традиционной акции «Елка желаний».

«Мальчик Даниил мечтает о батуте. Отличное желание. Думаю, мы точно его исполним. Василиса мечтает о самокате, будет Василисе самокат», — сказал Эдуард Соснин на видео. Ролик выложен в его telegram-канале.

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин принял участие в новогодней акции.  Перед началом заседания Госсовета в Москве он подошел к елке и узнал, чего хотят юные жители региона и подшефного Северодонецка.

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Восьмилетняя Василиса из Перми получит самокат на Новый год, а шестилетний Даниил — батут. Такое обещание дал мэр города Эдуард Соснин, который принял участие в традиционной акции «Елка желаний». «Мальчик Даниил мечтает о батуте. Отличное желание. Думаю, мы точно его исполним. Василиса мечтает о самокате, будет Василисе самокат», — сказал Эдуард Соснин на видео. Ролик выложен в его telegram-канале. Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин принял участие в новогодней акции.  Перед началом заседания Госсовета в Москве он подошел к елке и узнал, чего хотят юные жители региона и подшефного Северодонецка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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