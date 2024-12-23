Уволенная по утрате доверия чиновница из ХМАО заявила о коррупции в мэрии

Бывшая замглавы управления информполитики администрации Сургутского района ХМАО Лариса Касаджик, которую прокуратура обвинила в потворствовании руководителю подконтрольной некоммерческой организации, заручилась поддержкой «Общероссийского народного фронта». Женщина пожаловалась общественникам, что вышестоящее начальство потребовало от нее закрыть проверку по грантам для спортшколы, в лоббировании интересов которой ее заподозрило надзорное ведомство. Касаджик рассказала URA.RU, что изначально именно она вскрыла факты коррупции в спортшколе, но когда попыталась донести их до руководства района, неожиданно оказалась крайней и была уволена по статье.
«Администрация Сургутского района „сфабриковала“ дело, после того, как я выявила факты коррупции и отказалась их замалчивать. В итоге эти же факты потом легли в основу моего увольнения с муниципальной службы. Я неоднократно обращала внимание как руководства района, так и силовиков, но в итоге это меня уволили по статье», — заявила Касаджик.
Экс-чиновница нанесла ответный удар и сообщила силовикам и ОНФ о хищении 15 миллионов рублей. По ее словам, директор Центра развития спорта «Апперкот» Дмитрий Пономарев, он же бывший тренер, получил грант незаконно — например, на тот момент в его спортшколе не было детей, а хотя это одно из основных требований для получения гранта. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Касаджик добавила, что Пономарева, по ее мнению, покрывают районные власти, которые хотят замять скандал. В документах, которые она предоставила «Народному фронту», фигурируют фамилии бывшей замглавы района по соцвопросам Татьяны Османкиной и сменившей ее Ольги Журавской, а также других сотрудников администрации, «при этом ни один зам главы района Андрея Трубецкого не действует без его ведома». ОНФ, проведя проверку, встал на сторону экс-чиновницы и потребовал вмешательства замгенпрокурора России Сергея Зайцева.
В пресс-службу администрации Сургутского района направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что Касаджик уволили по утрате доверия из-за конфликта интересов. Отставки добилась в суде прокуратура.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!