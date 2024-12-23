Подъемные для тундровиков и миллион рублей учителям: новые меры поддержки с 1 января в ЯНАО

На Ямале постоянно расширяются меры поддержки для отдельных категорий граждан. С начала 2025 года вступит в действие обновленный пакет льгот для представителей коренных малочисленных народов Севера, изменения в региональном законодательстве коснутся многодетных семей, а держатели карты «Морошка» получат новые возможности. Полный список изменений в окружных законах для льготных категорий публикует URA.RU.
Чумовой капитал и новый подход к образованию для КМНС
- Молодые кочующие семьи смогут получить чумовые комплекты при рождении второго ребенка (сейчас он предусмотрен после рождения третьего малыша);
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и ведущие традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера, во внеочередном порядке будут обеспечиваться полным комплектом всего необходимого для кочевого быта: для покрытия чума вместо одного зимнего нюка будут выдаваться два, доски для пола, кожа (юфть и сыромять) и другие товары;
- обновлен подход к подготовке детей тундровиков к школе. С 10 января откроются три дошкольные группы для детей 6-7 лет в школах сел Белоярска, Гыды и Мыса Каменного. Группы будут работать с января по май;
- с 2025 года первокурсники из числа КМНС будут получать подъемные. В помощь студентам-очникам из малоимущих семей КМНС или ведущих традиционный образ жизни заработает новая мера поддержки — единовременное пособие по 80 тысяч рублей. «Подъемные» можно потратить на оплату проезда, аренду жилья, одежду и канцелярские принадлежности;
- изменятся условия аренды жилья для выпускников колледжей из семей кочевников. Компенсация в размере 25 тысяч рублей будет выплачиваться и при трудоустройстве в бюджетные организации;
- тундровики будут получать обновленные ветеринарные аптечки с дополнительными антимикробными и антигельминтными препаратами для животных.
Новые льготы врачам и учителям
- Специалисты из области здравоохранения и образования, сотрудники предприятий ТЭК, трудоустроенные в колледжи региона после 1 января 2025 года, получат единовременную выплату в размере одного миллиона рублей;
- в рамках обновленной региональной кадровой программы «Учитель Ямала» планируется оказать поддержку 68 учителям. Ранее размер гранта составлял 600 тысяч рублей. С января его сумма увеличится. Десять педагогов получат по 1,5 миллиона рублей — эти средства предназначены для специалистов, готовых работать в сельских районах. 58 педагогов из городов смогут получить по одному миллиону рублей;
- для специалистов — бюджетников, постоянно проживающих и работающих в сельской местности будет установлена ежемесячная выплата в шесть тысяч рублей на оплату коммунальных услуг и содержание жилья. Предоставляемая ранее жилищно-коммунальная выплата упраздняется.
Изменения для молодых и многодетных семей
- С 1 января изменятся условия участия в программе «Молодая семья». Обязательным условием предоставления помощи станет наличие детей. Также продолжит действовать региональная программа для семей с детьми «36+»;
- многодетным семьям, желающим вести подсобное хозяйство, не будут предоставляться участки под огороды. Высвобожденные земельный и финансовый ресурсы будут направлены на подготовку участков под ИЖС;
- на Ямале расширяется действие молочного сертификата. Получатели меры поддержки из сельской местности смогут воспользоваться электронным сертификатом. Приобрести молочную продукцию можно за пределами своего населенного пункта. Нововведение вступает в силу в январе 2025 года.
Для остальных категорий
- С 1 января 2025 года в округе стерилизация собак и кошек станет бесплатной для отдельных категорий владельцев животных;
- Бесплатную юридическую помощь смогут получить ямальцы — ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, которые пострадали из-за радиации во время аварии на производственном объединении «Маяк» и подобных ЧС. Сейчас на Ямале проживает порядка 400 человек, относящихся к этим категориям;
- право на бесплатную юрпомощь сохранится для неработающих пенсионеров, имеющих звание «Ветеран Ямала»;
- ямальцы из небольших национальных сел смогут получить жилье по программе «Сотрудничество».
Кроме того, держатели карты «Морошка» получат дополнительные возможности. На карту будут начисляться бонусные баллы, а также держатели карты получат бесплатный доступ к книжному сервису «ЛитРес».
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