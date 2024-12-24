В Панаме сожгли фотографию Трампа, угрожавшего забрать Панамский канал. Видео

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В Панаме не хотят, чтобы Панамский канал перешел под контроль Дональда Трампа
В Панаме не хотят, чтобы Панамский канал перешел под контроль Дональда Трампа Фото:

В Панаме местные устроили митинг против избранного президента США Дональда Трампа, который угрожает вернуть своей стране Панамский канал. Так, местные сожгли его фотографию и американский фланг на улицах города, сообщает telegram-канале Tasnim.

«Граждане Панамы, осудив недавние угрожающие высказывания избранного президента США Дональда Трампа в адрес Панамского канала и угрозы американского господства на нем, сожгли американский флаг и фотографии Трампа», — говорится в telegram-канале. Заявление о возможном возвращении Панамского канала под контроль Штатов республиканец сделал 22 декабря. 

В своем сообщении на платформе Truth Social Трамп выразил протест против тарифов, установленных Панамой за использование Панамского канала. Он охарактеризовал их как «чрезмерные» и предупредил, что в противном случае канал может вернуться под контроль США. 

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В Панаме местные устроили митинг против избранного президента США Дональда Трампа, который угрожает вернуть своей стране Панамский канал. Так, местные сожгли его фотографию и американский фланг на улицах города, сообщает telegram-канале Tasnim. «Граждане Панамы, осудив недавние угрожающие высказывания избранного президента США Дональда Трампа в адрес Панамского канала и угрозы американского господства на нем, сожгли американский флаг и фотографии Трампа», — говорится в telegram-канале. Заявление о возможном возвращении Панамского канала под контроль Штатов республиканец сделал 22 декабря.  В своем сообщении на платформе Truth Social Трамп выразил протест против тарифов, установленных Панамой за использование Панамского канала. Он охарактеризовал их как «чрезмерные» и предупредил, что в противном случае канал может вернуться под контроль США. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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