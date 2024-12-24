В Панаме местные устроили митинг против избранного президента США Дональда Трампа, который угрожает вернуть своей стране Панамский канал. Так, местные сожгли его фотографию и американский фланг на улицах города, сообщает telegram-канале Tasnim.
«Граждане Панамы, осудив недавние угрожающие высказывания избранного президента США Дональда Трампа в адрес Панамского канала и угрозы американского господства на нем, сожгли американский флаг и фотографии Трампа», — говорится в telegram-канале. Заявление о возможном возвращении Панамского канала под контроль Штатов республиканец сделал 22 декабря.
В своем сообщении на платформе Truth Social Трамп выразил протест против тарифов, установленных Панамой за использование Панамского канала. Он охарактеризовал их как «чрезмерные» и предупредил, что в противном случае канал может вернуться под контроль США.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.