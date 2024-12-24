Экономист раскрыл, на сколько подорожает бензин в 2025 году

В 2025 году ожидается значительное подорожание бензина в России на 10–20%, что превышает уровень официальной инфляции. Об этом заявил экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев. Подорожание связано с решением компании «Транснефть» увеличить тарифы после повышения налогов на компанию.
«В 2025 году бензин подорожает достаточно сильно, на 10–20%, то есть это больше, чем официальная инфляция. Это неизбежно, потому что „Транснефть“ резко подняла тарифы после того, как им подняли налоги», — пояснил Разуваев. Его слова приводит NEWS.ru
Не смотря на предстоящее подорожание, Россия остается одной из стран с самым дешевым бензином в мире. Разуваев также отметил, что нефтяные компании получают минимальную прибыль от продажи топлива из-за высокой налоговой нагрузки и тарифов «Транснефти».
За последнее время средняя цена бензина в России увеличилась на 0,37%, а дизельное топливо подорожало на 0,4%. Цены на бензин выросли в большинстве российских регионов, с наибольшим увеличением в Севастополе, Татарстане и Дагестане.
Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко объяснил из чего складывается цена на бензин. По его словам, примерно треть стоимости литра бензина — это налоги на добычу полезных ископаемых. Еще около 20% приходится на акцизы, и НДС для бензина — 20%, передает «Национальная служба новостей».
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