Экономист раскрыл, на сколько подорожает бензин в 2025 году

Экономист Разуваев заявил в 2025 году бензин подорожает на 10 — 20%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рост цен на топливо связан с решением «Транснефти» резко поднять тарифы
Рост цен на топливо связан с решением «Транснефти» резко поднять тарифы Фото:

В 2025 году ожидается значительное подорожание бензина в России на 10–20%, что превышает уровень официальной инфляции. Об этом заявил экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев. Подорожание связано с решением компании «Транснефть» увеличить тарифы после повышения налогов на компанию.

«В 2025 году бензин подорожает достаточно сильно, на 10–20%, то есть это больше, чем официальная инфляция. Это неизбежно, потому что „Транснефть“ резко подняла тарифы после того, как им подняли налоги», — пояснил Разуваев. Его слова приводит NEWS.ru

Не смотря на предстоящее подорожание, Россия остается одной из стран с самым дешевым бензином в мире. Разуваев также отметил, что нефтяные компании получают минимальную прибыль от продажи топлива из-за высокой налоговой нагрузки и тарифов «Транснефти».

За последнее время средняя цена бензина в России увеличилась на 0,37%, а дизельное топливо подорожало на 0,4%. Цены на бензин выросли в большинстве российских регионов, с наибольшим увеличением в Севастополе, Татарстане и Дагестане.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко объяснил из чего складывается цена на бензин. По его словам, примерно треть стоимости литра бензина — это налоги на добычу полезных ископаемых. Еще около 20% приходится на акцизы, и НДС для бензина — 20%, передает «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В 2025 году ожидается значительное подорожание бензина в России на 10–20%, что превышает уровень официальной инфляции. Об этом заявил экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев. Подорожание связано с решением компании «Транснефть» увеличить тарифы после повышения налогов на компанию. «В 2025 году бензин подорожает достаточно сильно, на 10–20%, то есть это больше, чем официальная инфляция. Это неизбежно, потому что „Транснефть“ резко подняла тарифы после того, как им подняли налоги», — пояснил Разуваев. Его слова приводит NEWS.ru Не смотря на предстоящее подорожание, Россия остается одной из стран с самым дешевым бензином в мире. Разуваев также отметил, что нефтяные компании получают минимальную прибыль от продажи топлива из-за высокой налоговой нагрузки и тарифов «Транснефти». За последнее время средняя цена бензина в России увеличилась на 0,37%, а дизельное топливо подорожало на 0,4%. Цены на бензин выросли в большинстве российских регионов, с наибольшим увеличением в Севастополе, Татарстане и Дагестане. Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко объяснил из чего складывается цена на бензин. По его словам, примерно треть стоимости литра бензина — это налоги на добычу полезных ископаемых. Еще около 20% приходится на акцизы, и НДС для бензина — 20%, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...