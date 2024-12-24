Сын Михаила Круга пришел на «Давай поженимся» в поисках невесты

Александр Круг, сын российского певца Михаила Круга, решил найти свою будущую жену в популярном телешоу «Давай поженимся». В телешоу он заявил, что ищет «пай-девочку с красивыми ногами». В выборе девушки ему помогала его мать — певица Ирина Круг.
«Александр Круг решил попытать счастья и найти любимую через шоу „Давай поженимся“. В анонсе он признался, что ищет „пай-девочку с красивыми ногами“. Знаменитая мама помогала выбирать сыну», — передает журнал Starhit.
Первой кандидаткой стала Сабина, пришедшая на смотрины с дедушкой-бизнесменом, подарившим ей квартиры в Москве и Дубае. Она выросла в строгой семье и не имела интимных отношений, планируя родить будущему мужу пятерых детей. Разговор с ней прошел легко, и она произвела хорошее впечатление на Александра и его маму. Следующей была Лариса, которая месяц назад встречалась с Александром на концерте. Хоть она и привлекла его внимание, но тогда она еще состояла в отношениях. Последней появилась стилист Ульяна, мечтающая купить отцу машину и пережившая тяжелые отношения. В ходе смотрины Круг быстро принял решение пойти к Ульяне, поскольку она показалась ему милой и доброй.
В апреле Александр участвовал в проекте «Новая фабрика звезд», где рассказал о своих романах и свободном статусе. Он ранее встречался с российской спортсменкой Анастасией Кабаевой, но эти отношения не продлились долго. Недавно он расстался с новой избранницей, с которой они планировали семью. Сейчас он сосредоточен на музыке, планируя сольную карьеру в дуэте с мамой Ириной Круг.
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