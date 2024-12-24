Чернышенко: сборная России может принять участие в отборе к ЧМ-2030

Сборная России по футболу сможет принять участие в отборочных испытаниях к Чемпионату мира, который пройдет в 2030 году. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости. По его словам, соответствующая стратегия уже разработана Российским футбольным союзом.
«Российский футбольный союз проработал стратегию, по которой они ставят себе цель — участие нашей сборной в Чемпионате мира по футболу в 2030 году», — заявил Чернышенко. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что для достижения этой цели российской сборной предстоит начать участвовать в квалификационных отборочных турнирах уже в 2028 году. По его словам, реализация этого плана может начаться даже раньше запланированного срока. Помимо этого, он также подчеркнул значимость присутствия России в мировом спорте, указав, что без ее участия спортивные соревнования не будут полноценными.
Сборная России по итогам этого года сохранила 34-е место в рейтинге ФИФА с 1512,32 балла, несмотря на то, что она была отстранена от международных турниров с февраля 2022 года из-за ситуации на Украине. С того момента российские клубы играли только товарищеские матчи, которые засчитывались в международный рейтинг, передает MK.RU.
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