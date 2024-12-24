Красный уровень: магнитная буря накроет Землю 25 декабря

Ученые предупреждают о магнитной буре 25 декабря. По прогнозам астрофизиков, она достигнет «красного» 5-бального уровня. Что это значит для метеозависимых и как подготовиться к этому явлению — рассказываем в материале URA.RU.
Прогноз магнитной бури на 25 декабря: подробный анализ
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, вероятность магнитной бури 25 декабря составит около 40%. Это значит, что геомагнитное поле Земли может быть неспокойным. Вероятность сильного шторма оценивается на уровне 20% — это низкий показатель, который говорит о малой вероятности экстремальных всплесков.
При этом день начнется относительно спокойно. Уровень геомагнитной активности будет около трех баллов из девяти — это норма. Для понимания: такой показатель считается умеренным и не вызывает значительных последствий для большинства людей. Но после 15:00 все изменится. Уровень геомагнитной активности поднимется до четырех баллов — это уже «красный уровень», который соответствует возбужденной магнитосфере. Такие условия могут повлиять на работу спутниковой связи и навигационных систем, а также вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей.
К полуночи 25 декабря геомагнитная обстановка достигнет пяти красных баллов, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. Однако ситуация может измениться в течение нескольких часов, поскольку солнечная активность непредсказуема.
Как подготовиться к магнитной буре
Несмотря на популярные мнения о негативном влиянии магнитных бурь на здоровье, ученые до сих пор не пришли к единому мнению. Научных доказательств прямой связи между геомагнитной активностью и ухудшением самочувствия пока нет. Однако врачи рекомендуют людям с хроническими заболеваниями, гипертонией, а также тем, кто перенес инсульт или инфаркт, соблюдать осторожность.
В дни повышенной геомагнитной активности стоит:
- регулярно измерять артериальное давление;
- принимать лекарства, прописанные врачом;
- больше отдыхать и избегать стрессов;
- пить достаточное количество воды.
Особенно важно следить за своим состоянием во второй половине дня, когда магнитосфера будет наиболее возбужденной.
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