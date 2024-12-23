23 декабря 2024

Правительство ХМАО будет заседать в муниципалитетах

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорский кабмин отправится на выездные заседания
Югорский кабмин отправится на выездные заседания Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук в ходе оглашения Послания к жителям региона анонсировал запуск выездных заседаний правительства. Этим займутся департамент внутренней политики и Совет муниципальных образований Югры, передает журналист URA.RU с места событий.

«В 2025 году будет запущена практика проведения выездных заседаний окружного правительства в муниципальных образованиях. Чтобы его члены смогли более глубоко вникнуть в обстановку „на местах“», — уточнил глава региона.

Ответственными за выездные заседания назначены департамент внутренней политики и Совет муниципальных образований Югры. Поправки к деятельности Совета окружная дума примет на заседании 24 декабря.

Ранее URA.RU писало о том, что губернатор Кухарук, выступая с посланием к жителям Югры, анонсировал новые региональные меры поддержки демографии. Они коснутся как детей участников СВО, так и многодетных семей.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук в ходе оглашения Послания к жителям региона анонсировал запуск выездных заседаний правительства. Этим займутся департамент внутренней политики и Совет муниципальных образований Югры, передает журналист URA.RU с места событий. «В 2025 году будет запущена практика проведения выездных заседаний окружного правительства в муниципальных образованиях. Чтобы его члены смогли более глубоко вникнуть в обстановку „на местах“», — уточнил глава региона. Ответственными за выездные заседания назначены департамент внутренней политики и Совет муниципальных образований Югры. Поправки к деятельности Совета окружная дума примет на заседании 24 декабря. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор Кухарук, выступая с посланием к жителям Югры, анонсировал новые региональные меры поддержки демографии. Они коснутся как детей участников СВО, так и многодетных семей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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