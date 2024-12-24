Губернатор ХМАО предложил возродить проект, объединяющий регионы «тюменской матрешки»

Губернатор ХМАО предложил возродить проект «Культурного сотрудничества»
© Служба новостей «URA.RU»
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Кухарук предложил возродить обменные гастроли лучших творческих коллективов Югры, Тюменской области и Ямала
Кухарук предложил возродить обменные гастроли лучших творческих коллективов Югры, Тюменской области и Ямала Фото:

Губернатор Югры Руслан Кухарук предложил возродить проект «Культурное сотрудничество» с Тюменской областью и ЯНАО. Об этом глава округа сообщил во время своего послания на 40-ом заседании думы Югры.

«В 2023 году мы вместе реализовали межрегиональный проект — „Культурное сотрудничество“. Считаю правильным его возродить, включив в него обменные гастроли лучших творческих коллективов Югры, Тюменской области и Ямала», — объяснил Кухарук.

В этом году исполнилось 20 лет эпохальному договору о сотрудничестве между регионами — они дружат в интересах всех жителей, по этой программе строятся больницы и школы, элементы транспортной и жилищной инфраструктуры. «В растопыренных пальцах нету силы: силу обретают те, кто крепко держится за руки друзей», — добавил глава.

URA.RU ведет текстовую онлайн-трансляцию обращения губернатора. Глава региона объявил, что 2025 год в ХМАО будет посвящен историческому наследию.

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Губернатор Югры Руслан Кухарук предложил возродить проект «Культурное сотрудничество» с Тюменской областью и ЯНАО. Об этом глава округа сообщил во время своего послания на 40-ом заседании думы Югры. «В 2023 году мы вместе реализовали межрегиональный проект — „Культурное сотрудничество“. Считаю правильным его возродить, включив в него обменные гастроли лучших творческих коллективов Югры, Тюменской области и Ямала», — объяснил Кухарук. В этом году исполнилось 20 лет эпохальному договору о сотрудничестве между регионами — они дружат в интересах всех жителей, по этой программе строятся больницы и школы, элементы транспортной и жилищной инфраструктуры. «В растопыренных пальцах нету силы: силу обретают те, кто крепко держится за руки друзей», — добавил глава. URA.RU ведет текстовую онлайн-трансляцию обращения губернатора. Глава региона объявил, что 2025 год в ХМАО будет посвящен историческому наследию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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