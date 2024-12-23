23 декабря 2024

Мэр Перми Соснин рассказал об атаках хакеров

Мэр Перми Соснин закрыл комментарии в Telegram
© Служба новостей «URA.RU»
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Совет по предпринимательству при губернаторе. Пермь, соснин эдуард
Пермяков просят оставлять свои обращения в «ВКонтакте» Фото:

Хакеры атаковали аккаунт мэра Перми Эдуарда Соснина в Telegram в течение двух недель. В официальном канале главы города пришлось закрыть комментарии.

«В течение двух недель мы замечали атаки на канал. Управление удалось оперативно вернуть, но обработка обращений и комментариев в аккаунте пока невозможна», — написал глава города. Комментарии в канале пришлось закрыть. Оставлять обращения пермяки смогут на странице Эдуарда Соснина в соцсети «ВКонтакте».

Аккаунт Соснина в Telegram взломали сегодня ночью. Это случилось одновременно с поджогами банкоматов в Индустриальном и Ленинском районах.

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Хакеры атаковали аккаунт мэра Перми Эдуарда Соснина в Telegram в течение двух недель. В официальном канале главы города пришлось закрыть комментарии. «В течение двух недель мы замечали атаки на канал. Управление удалось оперативно вернуть, но обработка обращений и комментариев в аккаунте пока невозможна», — написал глава города. Комментарии в канале пришлось закрыть. Оставлять обращения пермяки смогут на странице Эдуарда Соснина в соцсети «ВКонтакте». Аккаунт Соснина в Telegram взломали сегодня ночью. Это случилось одновременно с поджогами банкоматов в Индустриальном и Ленинском районах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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