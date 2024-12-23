Мэр Перми Соснин рассказал об атаках хакеров

Пермяков просят оставлять свои обращения в «ВКонтакте»
Хакеры атаковали аккаунт мэра Перми Эдуарда Соснина в Telegram в течение двух недель. В официальном канале главы города пришлось закрыть комментарии.
«В течение двух недель мы замечали атаки на канал. Управление удалось оперативно вернуть, но обработка обращений и комментариев в аккаунте пока невозможна», — написал глава города. Комментарии в канале пришлось закрыть. Оставлять обращения пермяки смогут на странице Эдуарда Соснина в соцсети «ВКонтакте».
Аккаунт Соснина в Telegram взломали сегодня ночью. Это случилось одновременно с поджогами банкоматов в Индустриальном и Ленинском районах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!