Киев попросил ЕС прекратить помощь украинским беженцам, чтобы заставить их вернуться

El Pais: Киев хочет вернуть украинских беженцев домой

24 декабря 2024 в 12:45 Размер текста - 17 +

Украинских беженцев хотят вернуть обратно на родину, передает El Pais (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина хочет, чтобы страны Евросоюза прекратили оказывать поддержку украинским беженцам по предоставлению им убежищ. Об этом пишут авторы El Pais, добавляя, что в Киеве также просят отказывать мужчинам призывного возраста в консульской поддержке. Все это нужно властям страны для того, чтобы жители были вынуждены вернуться в период мобилизации. «Украина хочет, чтобы страны ЕС прекратили помощь украинским беженцам, а мужчины призывного возраста были лишены доступа к консульским услугам, чтобы заставить граждан вернуться на родину», — пишет El Pais. Авторы материала также публикуют данные социологического опроса, согласно которым многие украинцы хотели бы вернуться домой, но только в случае, когда конфликт будет завершен. Также горожане требуют, чтобы в стране было налажено стабильное образование и медицина, отмечают журналисты. Ранее в Раде сообщали о том, что украинские беженцы, покинувшие страну в 2022 году, вынуждены возвращаться домой из-за социально-экономических проблем в европейских странах, а также риска остаться без дома, передает телеканал «Царьград». Однако там добавили, что беженцы возвращаются именно в те зоны, которые сейчас не контролируются ВСУ. Причем иностранные журналисты писали о том, что украинский лидер Владимир Зеленский обращается с соответствующими просьбами к странам ЕС неоднократно. В самой Европе также велись разговоры о прекращении поддержки беженцам, передает 360.Ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина хочет, чтобы страны Евросоюза прекратили оказывать поддержку украинским беженцам по предоставлению им убежищ. Об этом пишут авторы El Pais, добавляя, что в Киеве также просят отказывать мужчинам призывного возраста в консульской поддержке. Все это нужно властям страны для того, чтобы жители были вынуждены вернуться в период мобилизации. «Украина хочет, чтобы страны ЕС прекратили помощь украинским беженцам, а мужчины призывного возраста были лишены доступа к консульским услугам, чтобы заставить граждан вернуться на родину», — пишет El Pais. Авторы материала также публикуют данные социологического опроса, согласно которым многие украинцы хотели бы вернуться домой, но только в случае, когда конфликт будет завершен. Также горожане требуют, чтобы в стране было налажено стабильное образование и медицина, отмечают журналисты. Ранее в Раде сообщали о том, что украинские беженцы, покинувшие страну в 2022 году, вынуждены возвращаться домой из-за социально-экономических проблем в европейских странах, а также риска остаться без дома, передает телеканал «Царьград». Однако там добавили, что беженцы возвращаются именно в те зоны, которые сейчас не контролируются ВСУ. Причем иностранные журналисты писали о том, что украинский лидер Владимир Зеленский обращается с соответствующими просьбами к странам ЕС неоднократно. В самой Европе также велись разговоры о прекращении поддержки беженцам, передает 360.Ru.