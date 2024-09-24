Guardian: украинские беженцы в Европе рискуют стать бездомными

Украинские беженцы, которые нашли убежище в Европе, могут остаться без жилья. Об этом сообщает британская газета The Guardian. По данным издания, сейчас в Европе находятся 6,2 млн украинцев.
«Многие из 6,2 миллиона украинских беженцев в Европе также находятся под угрозой оказаться бездомными», — пишет The Guardian. Издание ссылается на данные исследований. Уточняется что причиной стало сокращение программ помощи беженцам.
Украинцы сталкиваются с бюрократическими препятствиями, которые мешают им получить защиту и помощь. К примеру, в Венгрии прекращена помощь беженцам из Украины в поиске жилья, в Польше планируют прекратить выплату пособий украинским мужчинам призывного возраста.
Ранее BBC сообщал, что в Венгрии вступил в силу закон, ограничивающий помощь украинским беженцам. Теперь местное правительство будет помогать только украинцам, уехавших из зон боевых действий.
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