24 сентября 2024

Guardian: украинские беженцы в Европе рискуют стать бездомными

© Служба новостей «URA.RU»
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В Европе находятся свыше 6 миллионов беженцев
В Европе находятся свыше 6 миллионов беженцев Фото:

Украинские беженцы, которые нашли убежище в Европе, могут остаться без жилья. Об этом сообщает британская газета The Guardian. По данным издания, сейчас в Европе находятся 6,2 млн украинцев.

«Многие из 6,2 миллиона украинских беженцев в Европе также находятся под угрозой оказаться бездомными», — пишет The Guardian. Издание ссылается на данные исследований. Уточняется что причиной стало сокращение программ помощи беженцам.

Украинцы сталкиваются с бюрократическими препятствиями, которые мешают им получить защиту и помощь. К примеру, в Венгрии прекращена помощь беженцам из Украины в поиске жилья, в Польше планируют прекратить выплату пособий украинским мужчинам призывного возраста. 

Ранее BBC сообщал, что в Венгрии вступил в силу закон, ограничивающий помощь украинским беженцам. Теперь местное правительство будет помогать только украинцам, уехавших из зон боевых действий.

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Украинские беженцы, которые нашли убежище в Европе, могут остаться без жилья. Об этом сообщает британская газета The Guardian. По данным издания, сейчас в Европе находятся 6,2 млн украинцев. «Многие из 6,2 миллиона украинских беженцев в Европе также находятся под угрозой оказаться бездомными», — пишет The Guardian. Издание ссылается на данные исследований. Уточняется что причиной стало сокращение программ помощи беженцам. Украинцы сталкиваются с бюрократическими препятствиями, которые мешают им получить защиту и помощь. К примеру, в Венгрии прекращена помощь беженцам из Украины в поиске жилья, в Польше планируют прекратить выплату пособий украинским мужчинам призывного возраста.  Ранее BBC сообщал, что в Венгрии вступил в силу закон, ограничивающий помощь украинским беженцам. Теперь местное правительство будет помогать только украинцам, уехавших из зон боевых действий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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