Мэр Екатеринбурга допустил снос КРК «Уралец»

КРК построили в 1970 году (архивное фото) Фото: Александр Константинов © URA.RU

В Екатеринбурге могут снести культурно-развлекательный центр «Уралец» (улица Большакова, 90). Власти уже рассматривают варианты того, что планируют возвести на его месте. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов, передает корреспондент URA.RU.

«Я видел разные варианты того, что появится на его месте. В том числе рассматривается вариант о сносе КРК», — сказал Орлов. Судьба КРК решится после открытия ледовой «УГМК-Арены», первые матчи на которой запланированы в конце февраля.

Культурно-развлекательный центр построили в 1970 году. Площадку реконструировали в 2006-м, тогда же было организовано ОАО «КРК «Уралец». Через 11 лет здание перешло к структуре УГМК — компании «Вертикаль».