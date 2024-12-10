10 декабря 2024

Первые матчи на ледовой «УГМК-арене» проведут раньше, чем планировали

Тестовые матчи «Автомобилиста» на ледовой «УГМК-арене» проведут 25 и 28 февраля
© Служба новостей «URA.RU»
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Тест медиаэкрана ледовой арены УГМК. Екатеринбург, хк автомобилист, многофункциональная ледовая арена угмк
Матчи проведут в рамках Молодежной хоккейной лиги Фото:

Тестовые матчи на ледовой «УГМК-арене» в Екатеринбурге хоккейный клуб «Автомобилист» проведет 25 и 28 февраля 2025 года, хотя изначально первую игру на площадке анонсировали 10 марта. Об этом рассказал директор команды Максим Рябков.

«У нас будут два-три тестовых матча. Если пойдет все по графику, то тестовые мероприятия состоятся 25 и 28 февраля. В запасе есть игра Молодежной хоккейной лиги 7 марта», — передает ТАСС слова Рябкова. 10 марта «Автомобилист» сыграет против ЦСКА в рамках первого раунда плей-офф.

Техническое открытие арены на 15 тысяч человек планируют провести 31 декабря этого года. Рядом с площадкой задумали построить многоуровневые парковки на 1,3 тысячи машиномест и разбить парк. Застройщик считает, что стоянки помогут справиться с потоком автомобилей, приезжающих в дни мероприятий к арене.

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Тестовые матчи на ледовой «УГМК-арене» в Екатеринбурге хоккейный клуб «Автомобилист» проведет 25 и 28 февраля 2025 года, хотя изначально первую игру на площадке анонсировали 10 марта. Об этом рассказал директор команды Максим Рябков. «У нас будут два-три тестовых матча. Если пойдет все по графику, то тестовые мероприятия состоятся 25 и 28 февраля. В запасе есть игра Молодежной хоккейной лиги 7 марта», — передает ТАСС слова Рябкова. 10 марта «Автомобилист» сыграет против ЦСКА в рамках первого раунда плей-офф. Техническое открытие арены на 15 тысяч человек планируют провести 31 декабря этого года. Рядом с площадкой задумали построить многоуровневые парковки на 1,3 тысячи машиномест и разбить парк. Застройщик считает, что стоянки помогут справиться с потоком автомобилей, приезжающих в дни мероприятий к арене.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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