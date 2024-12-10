Первые матчи на ледовой «УГМК-арене» проведут раньше, чем планировали

Тестовые матчи «Автомобилиста» на ледовой «УГМК-арене» проведут 25 и 28 февраля

11 декабря 2024 в 14:25 Размер текста - 17 +

Матчи проведут в рамках Молодежной хоккейной лиги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тестовые матчи на ледовой «УГМК-арене» в Екатеринбурге хоккейный клуб «Автомобилист» проведет 25 и 28 февраля 2025 года, хотя изначально первую игру на площадке анонсировали 10 марта. Об этом рассказал директор команды Максим Рябков. «У нас будут два-три тестовых матча. Если пойдет все по графику, то тестовые мероприятия состоятся 25 и 28 февраля. В запасе есть игра Молодежной хоккейной лиги 7 марта», — передает ТАСС слова Рябкова. 10 марта «Автомобилист» сыграет против ЦСКА в рамках первого раунда плей-офф. Техническое открытие арены на 15 тысяч человек планируют провести 31 декабря этого года. Рядом с площадкой задумали построить многоуровневые парковки на 1,3 тысячи машиномест и разбить парк. Застройщик считает, что стоянки помогут справиться с потоком автомобилей, приезжающих в дни мероприятий к арене. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тестовые матчи на ледовой «УГМК-арене» в Екатеринбурге хоккейный клуб «Автомобилист» проведет 25 и 28 февраля 2025 года, хотя изначально первую игру на площадке анонсировали 10 марта. Об этом рассказал директор команды Максим Рябков. «У нас будут два-три тестовых матча. Если пойдет все по графику, то тестовые мероприятия состоятся 25 и 28 февраля. В запасе есть игра Молодежной хоккейной лиги 7 марта», — передает ТАСС слова Рябкова. 10 марта «Автомобилист» сыграет против ЦСКА в рамках первого раунда плей-офф. Техническое открытие арены на 15 тысяч человек планируют провести 31 декабря этого года. Рядом с площадкой задумали построить многоуровневые парковки на 1,3 тысячи машиномест и разбить парк. Застройщик считает, что стоянки помогут справиться с потоком автомобилей, приезжающих в дни мероприятий к арене.