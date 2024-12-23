В ХМАО запускают инновационный промышленный механизм, которого еще не было в России

Власти Югры впервые в России начнут применять механизм промышленного офсета, рассказал губернатор Руслан Кухарук во время своего послания к жителям региона. Это долгосрочный контракт между заказчиком и поставщиком со встречными инвестиционными обязательствами.
«Это ценный инструмент обеспечения долгосрочными коммерческими заказами новых локализуемых в регионе производств в обмен на снижение налога на имущество компаниям, потребляющим их продукцию. Мы — первый в России регион, внедряющий такой механизм», — пояснил губернатор.
Власти считают, что промышленный офсет поможет простимулировать развитие технологий и импортозамещение в добывающей и обрабатывающей отраслях. К тому же механизм поможет и малому и среднему бизнесу.
Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО готовятся к разработке четырех нефтяных месторождений. Подробнее о выступлении губернатора можно также узнать в онлайн-трансляции агентства.
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