23 декабря 2024

В ХМАО запускают инновационный промышленный механизм, которого еще не было в России

Власти ХМАО впервые в России будут применять промышленный офсет
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, депутат, чиновник, подпись, подписание, документы, руки, авторучка, шариковая ручка
Промышленный офсет — это долгосрочный контракт со встречными инвестиционными обязательствами Фото:

Власти Югры впервые в России начнут применять механизм промышленного офсета, рассказал губернатор Руслан Кухарук во время своего послания к жителям региона. Это долгосрочный контракт между заказчиком и поставщиком со встречными инвестиционными обязательствами.

«Это ценный инструмент обеспечения долгосрочными коммерческими заказами новых локализуемых в регионе производств в обмен на снижение налога на имущество компаниям, потребляющим их продукцию. Мы — первый в России регион, внедряющий такой механизм», — пояснил губернатор.

Власти считают, что промышленный офсет поможет простимулировать развитие технологий и импортозамещение в добывающей и обрабатывающей отраслях. К тому же механизм поможет и малому и среднему бизнесу.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО готовятся к разработке четырех нефтяных месторождений. Подробнее о выступлении губернатора можно также узнать в онлайн-трансляции агентства.

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Власти Югры впервые в России начнут применять механизм промышленного офсета, рассказал губернатор Руслан Кухарук во время своего послания к жителям региона. Это долгосрочный контракт между заказчиком и поставщиком со встречными инвестиционными обязательствами. «Это ценный инструмент обеспечения долгосрочными коммерческими заказами новых локализуемых в регионе производств в обмен на снижение налога на имущество компаниям, потребляющим их продукцию. Мы — первый в России регион, внедряющий такой механизм», — пояснил губернатор. Власти считают, что промышленный офсет поможет простимулировать развитие технологий и импортозамещение в добывающей и обрабатывающей отраслях. К тому же механизм поможет и малому и среднему бизнесу. Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО готовятся к разработке четырех нефтяных месторождений. Подробнее о выступлении губернатора можно также узнать в онлайн-трансляции агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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