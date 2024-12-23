23 декабря 2024

Власти ХМАО готовятся к разработке месторождений с миллиардными запасами нефти

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтяная буровая. Ноябрьск, буровая, нефтяники, нефть, буровики, добыча нефти
Потенциал новых месторождений — около трех млрд тонн нефти Фото:

Власти Ханты-Мансийского автономного округа готовятся к разработке четырех нефтяных месторождений. Запасы углеводородов в этих местах оценивают в три миллиарда тонн, сообщил губернатор Руслан Кухарук во время своего послания жителям.

«Уже определены четыре перспективных поисковых кластера: Березовско-Белоярский и Кондинский — в западной части, Колтогорский и Восточно-Вартовский — в восточной части Югры, с общим ресурсным потенциалом около трех миллиардов тонн нефти. Готовим предложения от региона по лицензированию разработки этих территорий на 2025 год», — сказал в своей речи глава региона.

Окружной департамент недропользования и научный центр имени Владимира Шпильмана вскоре займутся созданием концепции по развитию ресурсной базы углеводородного сырья в Югре. Она будет распланирована до 2050 года и синхронизирована со стратегическими федеральными документами.

Ранее URA.RU рассказывало, что во время послания Кухарук анонсировал открытие новых авиарейсов из ХМАО. Подробнее о выступлении губернатора можно также узнать в онлайн-трансляции агентства.

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Власти Ханты-Мансийского автономного округа готовятся к разработке четырех нефтяных месторождений. Запасы углеводородов в этих местах оценивают в три миллиарда тонн, сообщил губернатор Руслан Кухарук во время своего послания жителям. «Уже определены четыре перспективных поисковых кластера: Березовско-Белоярский и Кондинский — в западной части, Колтогорский и Восточно-Вартовский — в восточной части Югры, с общим ресурсным потенциалом около трех миллиардов тонн нефти. Готовим предложения от региона по лицензированию разработки этих территорий на 2025 год», — сказал в своей речи глава региона. Окружной департамент недропользования и научный центр имени Владимира Шпильмана вскоре займутся созданием концепции по развитию ресурсной базы углеводородного сырья в Югре. Она будет распланирована до 2050 года и синхронизирована со стратегическими федеральными документами. Ранее URA.RU рассказывало, что во время послания Кухарук анонсировал открытие новых авиарейсов из ХМАО. Подробнее о выступлении губернатора можно также узнать в онлайн-трансляции агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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