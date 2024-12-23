Власти ХМАО готовятся к разработке месторождений с миллиардными запасами нефти

Власти Ханты-Мансийского автономного округа готовятся к разработке четырех нефтяных месторождений. Запасы углеводородов в этих местах оценивают в три миллиарда тонн, сообщил губернатор Руслан Кухарук во время своего послания жителям.
«Уже определены четыре перспективных поисковых кластера: Березовско-Белоярский и Кондинский — в западной части, Колтогорский и Восточно-Вартовский — в восточной части Югры, с общим ресурсным потенциалом около трех миллиардов тонн нефти. Готовим предложения от региона по лицензированию разработки этих территорий на 2025 год», — сказал в своей речи глава региона.
Окружной департамент недропользования и научный центр имени Владимира Шпильмана вскоре займутся созданием концепции по развитию ресурсной базы углеводородного сырья в Югре. Она будет распланирована до 2050 года и синхронизирована со стратегическими федеральными документами.
Ранее URA.RU рассказывало, что во время послания Кухарук анонсировал открытие новых авиарейсов из ХМАО. Подробнее о выступлении губернатора можно также узнать в онлайн-трансляции агентства.
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