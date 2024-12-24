В Евросоюзе обеспокоены тем, что в европейских странах растут пророссийские движения и симпатия к президенту страны Владимиру Путину. Об этом сообщает газета El Pais.
«Растущее движение в сторону Путина вызывает тревогу в Европейском союзе», — говорится в публикации. В качестве примера газета привела визит премьера Словакии Роберта Фицо в Москву, который прошел на фоне спора с Украиной по поводу предстоящего прекращения транзита газа из РФ.
Кроме того, в материале отмечается возможный визит премьера Венгрии Виктора Орбана в Россию. Однако министр иностранных дел страны Петер Сийярто сообщил, что поездка Орбана в Москву состоится, если возникнет соответствующая необходимость. Кроме того, он добавил, что Венгрия хочет сохранить прямой диалог и сотрудничество с Владимиром Путиным.
Помимо прочего, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал визит Фицо в Москву «горькой пилюлей» для Киева, которую ему придется проглотить. По мнению Белика, Словакия ставит в приоритет энергетическую безопасность и национальные интересы, передает 360.ru.
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В Евросоюзе обеспокоены тем, что в европейских странах растут пророссийские движения и симпатия к президенту страны Владимиру Путину. Об этом сообщает газета El Pais. «Растущее движение в сторону Путина вызывает тревогу в Европейском союзе», — говорится в публикации. В качестве примера газета привела визит премьера Словакии Роберта Фицо в Москву, который прошел на фоне спора с Украиной по поводу предстоящего прекращения транзита газа из РФ. Кроме того, в материале отмечается возможный визит премьера Венгрии Виктора Орбана в Россию. Однако министр иностранных дел страны Петер Сийярто сообщил, что поездка Орбана в Москву состоится, если возникнет соответствующая необходимость. Кроме того, он добавил, что Венгрия хочет сохранить прямой диалог и сотрудничество с Владимиром Путиным. Помимо прочего, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал визит Фицо в Москву «горькой пилюлей» для Киева, которую ему придется проглотить. По мнению Белика, Словакия ставит в приоритет энергетическую безопасность и национальные интересы, передает 360.ru.