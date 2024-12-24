Baza: бывший боец ЧВК «Вагнер» подозревается в убийстве возлюбленной

24 декабря 2024 в 13:53 Размер текста - 17 +

Экс-боец ЧВК «Вагнер», который подозревается в убийстве своей девушки, ранебыл судим Фото: Александр Шумай © URA.RU В Санкт-Петербурге в одном из хостелов было обнаружено тело 32-летней девушки Яны с ножевым ранением в шее. Подозреваемым в убийстве оказался 26-летний Игорь М., бывший боец ЧВК «Вагнер». По информации следствия, тело девушки было найдено 21 декабря на Коломенской улице. «В питерском хостеле нашли тело девушки с ножом в шее. Подозреваемый в убийстве уже задержан. Предварительно, им оказался бывший боец ЧВК „Вагнер“», — сообщает telegram-канал Baza. Родные погибшей рассказали, что Игорь и Яна были знакомы более двух лет и изначально проживали в Волгограде. После того как Яна переехала в Санкт-Петербург, Игорь последовал за ней. Отношения между ними были нестабильны, так как поведение экс-военного менялось после употребления алкоголя. По предварительным данным следствия, Яна стала жертвой насильственной смерти, причем перед убийством ее сильно избили. О трагедии семья девушки узнала из новостей. Следствие по делу продолжается, устанавливаются все обстоятельства. В прошлом мужчина был осужден за причинение тяжких телесных повреждений, приведших к смерти в 2017 году. Однако в 2022 году он заключил договор службы, участвовал в СВО и вскоре был помилован. По завершению военной службы Игорь вернулся к гражданской жизни и занял должность охранника. URA.RU направило запрос с просьбой подтвердить информацию в СУ СК по региону. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Санкт-Петербурге в одном из хостелов было обнаружено тело 32-летней девушки Яны с ножевым ранением в шее. Подозреваемым в убийстве оказался 26-летний Игорь М., бывший боец ЧВК «Вагнер». По информации следствия, тело девушки было найдено 21 декабря на Коломенской улице. «В питерском хостеле нашли тело девушки с ножом в шее. Подозреваемый в убийстве уже задержан. Предварительно, им оказался бывший боец ЧВК „Вагнер“», — сообщает telegram-канал Baza. Родные погибшей рассказали, что Игорь и Яна были знакомы более двух лет и изначально проживали в Волгограде. После того как Яна переехала в Санкт-Петербург, Игорь последовал за ней. Отношения между ними были нестабильны, так как поведение экс-военного менялось после употребления алкоголя. По предварительным данным следствия, Яна стала жертвой насильственной смерти, причем перед убийством ее сильно избили. О трагедии семья девушки узнала из новостей. Следствие по делу продолжается, устанавливаются все обстоятельства. В прошлом мужчина был осужден за причинение тяжких телесных повреждений, приведших к смерти в 2017 году. Однако в 2022 году он заключил договор службы, участвовал в СВО и вскоре был помилован. По завершению военной службы Игорь вернулся к гражданской жизни и занял должность охранника. URA.RU направило запрос с просьбой подтвердить информацию в СУ СК по региону. Ответ ожидается.