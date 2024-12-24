Топ-35 смешных поздравлений с Новым годом: для друзей, семьи и второй половинки

24 декабря 2024 в 14:25 Размер текста - 17 +

Новый год — это время чудес и волшебства, а еще — отличный повод повеселиться и пошутить Фото: Размик Закарян © URA.RU Новый год — время, когда хочется не просто пожелать «счастья и здоровья», а удивить и рассмешить. Если банальные фразы уже не работают, а душа требует креатива и искреннего смеха, мы собрали для вас 35 смешных и оригинальных поздравлений с Новым годом — для друзей, любимых и коллег. Копируйте и сохраняйте в закладки до праздника. Для любимого человека «С Новым годом, любовь моя! Пусть наша любовь будет такой же крепкой, как мое желание не делиться с тобой сладостями, и такой же яркой, как твое лицо, когда ты видишь меня с кофе в руках. Я тебя обожаю!» «С Новым годом, моя радость! Пусть этот год будет таким сладким, как наши поцелуи, и таким теплым, как плед, в который мы заворачиваемся вдвоем. А если будут трудности — я всегда рядом, чтобы вместе их „проспать“!» «Любимый (ая), пусть в этом году твое сердце бьется от любви, а не от тревоги, когда я беру твою банковскую карту. Обещаю быть твоим главным подарком и сюрпризом каждый день!» «С Новым годом, моя радость! Пусть наши ссоры будут такими же короткими, как январские выходные, а счастье — таким же долгим, как очередь в магазин 31 декабря!» Для друга «Дружище, поздравляю! Пусть в новом году у тебя будет столько денег, что ты забудешь, как звучит фраза „есть скидки?“. И пусть твой холодильник сам пополняется продуктами, а диван не отпускает только по праздникам!» «С Новым годом! Пусть этот год будет таким же крутым, как ты сам, и таким же беззаботным, как твои планы на понедельник. Желаю тебе жить на полную, но не так, чтобы потом пришлось объяснять это в суде!» «Поздравляю! Пусть твои деньги размножаются быстрее, чем кролики, а проблемы исчезают быстрее, чем твое желание выйти на работу после праздников!» «С Новым годом, друг! Желаю, чтобы твой банковский счет рос быстрее, чем твой живот после новогоднего оливье. И чтобы все долги исчезли, как воспоминания о вчерашнем веселье!» С самоиронией «Друзья! Поздравляю вас с Новым годом! Желаю вам в следующем году стабильности — но не такой, как у моего будильника, который стабильно не дает мне выспаться. Не буду желать вам огромных денег — потому что, как показывает практика, их все равно не хватает даже на мелочи. А вот счастья пожелаю — такого, чтобы по утрам улыбаться зеркалу даже без макияжа и без кофе. Пусть ваши соседи будут тихими, интернет — быстрым, а холодильник всегда полным, особенно в те моменты, когда не хочется никуда идти. С праздником, друзья! Пусть Новый год будет веселым и хоть чуточку волшебным!» «Дорогие друзья! С Новым годом! Желаю вам в новом году всего самого лучшего… ну, в пределах разумного. Например, не буду желать вам идеальной фигуры — потому что у самого еще с прошлых праздников не исчезло „оливье на боках“. Не буду желать и идеальной любви — потому что это слишком скучно, пусть лучше будет весело, с сюрпризами и „нервами“ для остроты ощущений. А вот здоровья пожелаю, но не такого, чтобы бегать марафоны, а хотя бы такого, чтобы не жалко было открывать банку соленых огурцов после праздника. В общем, пусть у вас все будет хорошо — не идеально, но так, чтобы было что вспомнить и над чем посмеяться! С Новым годом!» «Дорогие мои! С Новым годом! Желаю вам всего-всего, но с одной оговоркой — без фанатизма! Например, пусть деньги приходят в таком количестве, чтобы их хватало на отпуск, а не на покупку острова. Пусть фигура будет стройной, но не настолько, чтобы вас сдувало ветром. Пусть работа приносит удовольствие, но не настолько, чтобы вы начали жить в офисе. Короче, пусть все будет в меру — счастья много, проблем мало, а поводов для смеха столько, чтобы окружающие думали, что у вас все слишком хорошо, чтобы быть правдой. С Новым годом!». С Новым годом 2025: 10 лучших новогодних картинок и открыток для родных и друзей С неожиданным сравнением «Друзья! С Новым годом! Желаю вам в новом году такой же невероятной продуктивности, как у белки, которая запасает орехи на зиму! Только без суеты и нервотрепки, которая обычно сопутствует этим трудолюбивым зверькам. Представьте: вы легко и непринужденно собираете „урожай“ радости, любви и успеха, запасая его на весь год вперед. Без суеты, с удовольствием и с ощущением полного удовлетворения от каждого „орешка“! С Новым годом!» «С Новым годом! Желаю вам в новом году быть такими же непоколебимыми в достижении целей, как кот, который решил залезть на елку. Пусть ничто не остановит вас на пути к вершине — ни преграды, ни удивленные взгляды окружающих! И главное — пусть на этой „елке жизни“ вас ждут не строгие замечания судьбы, а блестящие украшения в виде успеха, счастья и неожиданных приятных сюрпризов. Пусть год будет игривым, уютным и принесет массу пушистых радостей. С Новым годом!» «С Новым годом! Желаю, чтобы у вас появился встроенный „антивирус“ против негатива, „фильтр“ от токсичных людей и мощный „процессор“, который справится с любыми задачами. Пусть год пройдет без „сбоев“ и „перезагрузок“, а система вашего счастья работает идеально!» «С наступающим! Желаю вам найти в новом году кнопку „ускорение“ для скучных дней, „замедление“ для счастливых моментов и „скриншот“ для всех теплых воспоминаний. Пусть ваша жизнь будет как лента в соцсетях — яркой, интересной и полной лайков от судьбы!» «Пусть ваш Новый год будет полон радости и уюта, словно дом, полный милых животных! Представьте: ленивый кот, греющийся на солнце, мурлычет вам на ухо самые приятные пожелания; верный пес радостно виляет хвостом, встречая вас с работы; и даже маленький хомячок, запасливо набивая щеки семечками, символизирует ваше растущее благосостояние! Пусть этот Новый год подарит вам столько радости, что вы забудете о любых недостатках!». Как оригинально разыграть близких на Новый год: подборка пранков Поздравление-шутка про возраст (Обращаясь к друзьям, которые уже не молоды): «Дорогие мои стареющие друзья! С Новым годом! Желаю вам в этом году отлично выглядеть, несмотря на то, что мы все помним, как это трудно. Пусть морщинки, появившиеся на лицах, будут лишь от того, что вы постоянно улыбаетесь — от счастья, от отличного юмора и от бесконечного потока позитивных эмоций! «С Новым годом, мои дорогие друзья, которые знают цену времени и кремам для молодости! Пусть этот год приносит вам столько счастья, что даже соседские подростки захотят узнать ваш „секрет бодрости“. Пусть зеркало каждый день говорит вам: „Да ты просто огонь!“ — а если и врет, то пусть делает это красиво и убедительно. Желаю, чтобы у вас всегда оставались силы и настроение на танцы, приключения и веселые глупости — потому что возраст, как известно, не в годах, а в количестве улыбок и смеха на квадратный метр. С Новым годом!». «Дорогие мои друзья, немного потрепанные жизнью, но от этого только прекраснее! С Новым годом! Желаю вам в этом году здоровья настолько крепкого, чтобы вы могли смело игнорировать все советы врачей о здоровом образе жизни, и при этом чувствовать себя прекрасно! (Конечно, шутка!). Пусть ваше здоровье будет таким же устойчивым, как старый, добрый дуб! С Новым годом!». Для тех, кто много работает «С Новым годом! Желаю, чтобы твои дела закрывались быстрее, чем вкладки браузера, когда начальник подходит сзади. Пусть работа не отнимает последние силы, а приносит первые миллионы и много-много свободного времени!» «Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтобы ваша зарплата росла так же быстро, как выходят новые модели айфонов, а расходы уменьшались, как батарея на старом телефоне. Пусть счастье никогда не разряжается, а удача всегда держит заряд на 100%!» «Поздравляю! Пусть в следующем году твоя работа станет такой легкой, что ты будешь успевать смотреть сериальчики в обед. Пусть начальник забудет, как тебя зовут, а зарплата будет такой, что ты сам забудешь, где работает твоя кредитка» «Поздравляю с Новым годом! Пусть твой календарь будет заполнен отпусками, а не дедлайнами. Желаю, чтобы слово „срочно“ исчезло из лексикона руководства, а кофе в офисе всегда был бесплатным и бесконечным, как твои рабочие часы» «С праздником! Пусть в Новом году ваш холодильник будет полон, банковская карта — толстая, а начальник — в отпуске как можно чаще!». Для тех, кто худеет «С Новым годом! Пусть в новом году у тебя появится способность „съел и забыл“, а все пирожные и пиццы пусть таинственным образом становятся низкокалорийными. Желаю тебе стройности, легкости и радости на каждом шагу!» «Поздравляю с Новым годом всех, кто борется с лишним весом! Пусть ваши усилия увенчаются успехом, и вы будете так стройны, что ветер будет вас поднимать и уносить в теплые края на отдых! А пока что — держитесь за холодильник, он вам еще понадобится (для хранения йогуртов)» «С Новым годом, мои стройняшки! Желаю вам в этом году скинуть столько килограммов, сколько я съел пельменей на Новый год (а это много!). Пусть ваш холодильник станет вашим лучшим другом, наполненным не только полезной едой, но и кучей маленьких радостей, чтобы не было соблазна съесть слона. А если вдруг слона захотелось — позвоните мне, помогу посчитать калории!». Для тех, кто ищет или нашел любовь «С Новым годом! Пусть ваша любовь будет как Wi-Fi — всегда на высокой скорости, без перебоев и с отличным соединением. А если кто-то попытается «подключиться» без разрешения, включайте пароль «Я занят (а), у меня любовь!» «Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтобы отношения были как новогодний салат оливье — сытные, многослойные и такие, чтобы хотелось добавки каждый день. Пусть в вашей любви всегда будет „майонез“ из нежности и „огурчики“ из приятных сюрпризов!» «С Новым годом! Желаю, чтобы в новом году ваша любовь нашла кнопку „стабильный режим“ и работала без перебоев. Пусть мир вокруг будет завидовать вашему „соединению“, а сигнал счастья ловится даже в самых труднодоступных местах!». Короткие поздравления «Желаю вам в Новом году найти потерянные ключи от счастья… и не потерять их снова!» «Желаю вам в Новом году жить так, чтобы даже будильник по утрам вас уважал и включался с аплодисментами!» «С Новым годом! Пусть каждый день приносит вам маленький подарок — улыбку, радость и повод сказать: «Как же мне повезло!» «С Новым годом! Пусть в вашей жизни будет все, кроме понедельников, диет и пустых карманов!» «Пусть в Новом году счастье липнет к вам, как кот к колбасе, а проблемы удирают от вас быстрее, чем вы от утреннего будильника!» «Желаю, чтобы в Новом году ваша жизнь была такой же яркой, как гирлянда на елке, и такой же простой, как инструкция к пакетированному чаю!». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый год — время, когда хочется не просто пожелать «счастья и здоровья», а удивить и рассмешить. Если банальные фразы уже не работают, а душа требует креатива и искреннего смеха, мы собрали для вас 35 смешных и оригинальных поздравлений с Новым годом — для друзей, любимых и коллег. Копируйте и сохраняйте в закладки до праздника. «С Новым годом, любовь моя! Пусть наша любовь будет такой же крепкой, как мое желание не делиться с тобой сладостями, и такой же яркой, как твое лицо, когда ты видишь меня с кофе в руках. Я тебя обожаю!» «С Новым годом, моя радость! Пусть этот год будет таким сладким, как наши поцелуи, и таким теплым, как плед, в который мы заворачиваемся вдвоем. А если будут трудности — я всегда рядом, чтобы вместе их „проспать“!» «Любимый (ая), пусть в этом году твое сердце бьется от любви, а не от тревоги, когда я беру твою банковскую карту. Обещаю быть твоим главным подарком и сюрпризом каждый день!» «С Новым годом, моя радость! Пусть наши ссоры будут такими же короткими, как январские выходные, а счастье — таким же долгим, как очередь в магазин 31 декабря!» «Дружище, поздравляю! Пусть в новом году у тебя будет столько денег, что ты забудешь, как звучит фраза „есть скидки?“. И пусть твой холодильник сам пополняется продуктами, а диван не отпускает только по праздникам!» «С Новым годом! Пусть этот год будет таким же крутым, как ты сам, и таким же беззаботным, как твои планы на понедельник. Желаю тебе жить на полную, но не так, чтобы потом пришлось объяснять это в суде!» «Поздравляю! Пусть твои деньги размножаются быстрее, чем кролики, а проблемы исчезают быстрее, чем твое желание выйти на работу после праздников!» «С Новым годом, друг! Желаю, чтобы твой банковский счет рос быстрее, чем твой живот после новогоднего оливье. И чтобы все долги исчезли, как воспоминания о вчерашнем веселье!» «Друзья! Поздравляю вас с Новым годом! Желаю вам в следующем году стабильности — но не такой, как у моего будильника, который стабильно не дает мне выспаться. Не буду желать вам огромных денег — потому что, как показывает практика, их все равно не хватает даже на мелочи. А вот счастья пожелаю — такого, чтобы по утрам улыбаться зеркалу даже без макияжа и без кофе. Пусть ваши соседи будут тихими, интернет — быстрым, а холодильник всегда полным, особенно в те моменты, когда не хочется никуда идти. С праздником, друзья! Пусть Новый год будет веселым и хоть чуточку волшебным!» «Дорогие друзья! С Новым годом! Желаю вам в новом году всего самого лучшего… ну, в пределах разумного. Например, не буду желать вам идеальной фигуры — потому что у самого еще с прошлых праздников не исчезло „оливье на боках“. Не буду желать и идеальной любви — потому что это слишком скучно, пусть лучше будет весело, с сюрпризами и „нервами“ для остроты ощущений. А вот здоровья пожелаю, но не такого, чтобы бегать марафоны, а хотя бы такого, чтобы не жалко было открывать банку соленых огурцов после праздника. В общем, пусть у вас все будет хорошо — не идеально, но так, чтобы было что вспомнить и над чем посмеяться! С Новым годом!» «Дорогие мои! С Новым годом! Желаю вам всего-всего, но с одной оговоркой — без фанатизма! Например, пусть деньги приходят в таком количестве, чтобы их хватало на отпуск, а не на покупку острова. Пусть фигура будет стройной, но не настолько, чтобы вас сдувало ветром. Пусть работа приносит удовольствие, но не настолько, чтобы вы начали жить в офисе. Короче, пусть все будет в меру — счастья много, проблем мало, а поводов для смеха столько, чтобы окружающие думали, что у вас все слишком хорошо, чтобы быть правдой. С Новым годом!». «Друзья! С Новым годом! Желаю вам в новом году такой же невероятной продуктивности, как у белки, которая запасает орехи на зиму! Только без суеты и нервотрепки, которая обычно сопутствует этим трудолюбивым зверькам. Представьте: вы легко и непринужденно собираете „урожай“ радости, любви и успеха, запасая его на весь год вперед. Без суеты, с удовольствием и с ощущением полного удовлетворения от каждого „орешка“! С Новым годом!» «С Новым годом! Желаю вам в новом году быть такими же непоколебимыми в достижении целей, как кот, который решил залезть на елку. Пусть ничто не остановит вас на пути к вершине — ни преграды, ни удивленные взгляды окружающих! И главное — пусть на этой „елке жизни“ вас ждут не строгие замечания судьбы, а блестящие украшения в виде успеха, счастья и неожиданных приятных сюрпризов. Пусть год будет игривым, уютным и принесет массу пушистых радостей. С Новым годом!» «С Новым годом! Желаю, чтобы у вас появился встроенный „антивирус“ против негатива, „фильтр“ от токсичных людей и мощный „процессор“, который справится с любыми задачами. Пусть год пройдет без „сбоев“ и „перезагрузок“, а система вашего счастья работает идеально!» «С наступающим! Желаю вам найти в новом году кнопку „ускорение“ для скучных дней, „замедление“ для счастливых моментов и „скриншот“ для всех теплых воспоминаний. Пусть ваша жизнь будет как лента в соцсетях — яркой, интересной и полной лайков от судьбы!» «Пусть ваш Новый год будет полон радости и уюта, словно дом, полный милых животных! Представьте: ленивый кот, греющийся на солнце, мурлычет вам на ухо самые приятные пожелания; верный пес радостно виляет хвостом, встречая вас с работы; и даже маленький хомячок, запасливо набивая щеки семечками, символизирует ваше растущее благосостояние! Пусть этот Новый год подарит вам столько радости, что вы забудете о любых недостатках!». (Обращаясь к друзьям, которые уже не молоды): «Дорогие мои стареющие друзья! С Новым годом! Желаю вам в этом году отлично выглядеть, несмотря на то, что мы все помним, как это трудно. Пусть морщинки, появившиеся на лицах, будут лишь от того, что вы постоянно улыбаетесь — от счастья, от отличного юмора и от бесконечного потока позитивных эмоций! «С Новым годом, мои дорогие друзья, которые знают цену времени и кремам для молодости! Пусть этот год приносит вам столько счастья, что даже соседские подростки захотят узнать ваш „секрет бодрости“. Пусть зеркало каждый день говорит вам: „Да ты просто огонь!“ — а если и врет, то пусть делает это красиво и убедительно. Желаю, чтобы у вас всегда оставались силы и настроение на танцы, приключения и веселые глупости — потому что возраст, как известно, не в годах, а в количестве улыбок и смеха на квадратный метр. С Новым годом!». «Дорогие мои друзья, немного потрепанные жизнью, но от этого только прекраснее! С Новым годом! Желаю вам в этом году здоровья настолько крепкого, чтобы вы могли смело игнорировать все советы врачей о здоровом образе жизни, и при этом чувствовать себя прекрасно! (Конечно, шутка!). Пусть ваше здоровье будет таким же устойчивым, как старый, добрый дуб! С Новым годом!». «С Новым годом! Желаю, чтобы твои дела закрывались быстрее, чем вкладки браузера, когда начальник подходит сзади. Пусть работа не отнимает последние силы, а приносит первые миллионы и много-много свободного времени!» «Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтобы ваша зарплата росла так же быстро, как выходят новые модели айфонов, а расходы уменьшались, как батарея на старом телефоне. Пусть счастье никогда не разряжается, а удача всегда держит заряд на 100%!» «Поздравляю! Пусть в следующем году твоя работа станет такой легкой, что ты будешь успевать смотреть сериальчики в обед. Пусть начальник забудет, как тебя зовут, а зарплата будет такой, что ты сам забудешь, где работает твоя кредитка» «Поздравляю с Новым годом! Пусть твой календарь будет заполнен отпусками, а не дедлайнами. Желаю, чтобы слово „срочно“ исчезло из лексикона руководства, а кофе в офисе всегда был бесплатным и бесконечным, как твои рабочие часы» «С праздником! Пусть в Новом году ваш холодильник будет полон, банковская карта — толстая, а начальник — в отпуске как можно чаще!». «С Новым годом! Пусть в новом году у тебя появится способность „съел и забыл“, а все пирожные и пиццы пусть таинственным образом становятся низкокалорийными. Желаю тебе стройности, легкости и радости на каждом шагу!» «Поздравляю с Новым годом всех, кто борется с лишним весом! Пусть ваши усилия увенчаются успехом, и вы будете так стройны, что ветер будет вас поднимать и уносить в теплые края на отдых! А пока что — держитесь за холодильник, он вам еще понадобится (для хранения йогуртов)» «С Новым годом, мои стройняшки! Желаю вам в этом году скинуть столько килограммов, сколько я съел пельменей на Новый год (а это много!). Пусть ваш холодильник станет вашим лучшим другом, наполненным не только полезной едой, но и кучей маленьких радостей, чтобы не было соблазна съесть слона. А если вдруг слона захотелось — позвоните мне, помогу посчитать калории!». «С Новым годом! Пусть ваша любовь будет как Wi-Fi — всегда на высокой скорости, без перебоев и с отличным соединением. А если кто-то попытается «подключиться» без разрешения, включайте пароль «Я занят (а), у меня любовь!» «Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтобы отношения были как новогодний салат оливье — сытные, многослойные и такие, чтобы хотелось добавки каждый день. Пусть в вашей любви всегда будет „майонез“ из нежности и „огурчики“ из приятных сюрпризов!» «С Новым годом! Желаю, чтобы в новом году ваша любовь нашла кнопку „стабильный режим“ и работала без перебоев. Пусть мир вокруг будет завидовать вашему „соединению“, а сигнал счастья ловится даже в самых труднодоступных местах!». «Желаю вам в Новом году найти потерянные ключи от счастья… и не потерять их снова!» «Желаю вам в Новом году жить так, чтобы даже будильник по утрам вас уважал и включался с аплодисментами!» «С Новым годом! Пусть каждый день приносит вам маленький подарок — улыбку, радость и повод сказать: «Как же мне повезло!» «С Новым годом! Пусть в вашей жизни будет все, кроме понедельников, диет и пустых карманов!» «Пусть в Новом году счастье липнет к вам, как кот к колбасе, а проблемы удирают от вас быстрее, чем вы от утреннего будильника!» «Желаю, чтобы в Новом году ваша жизнь была такой же яркой, как гирлянда на елке, и такой же простой, как инструкция к пакетированному чаю!».