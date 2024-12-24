«Очень большая катастрофа»: в Кремле ответили на вопрос URA.RU о введении ЧС на Кубани

Песков: режим ЧС на Кубани из-за разлива мазута пока не будет вводиться
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин. Прямая линия "Итоги года 2024". Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что разлив мазута на Кубани — это крупная экологическая катастрофа Фото:
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Решение о введении в Краснодарском крае режима чрезвычайно ситуации (ЧС) из-за разлива мазута с двух танкеров на данный момент не рассматривается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Это крупная экологическая катастрофа. Пока нет, все будет зависеть от рекомендаций специалистов», — заявил Песков во время пресс-подхода, отвечая на вопрос, будет ли введен в регионе режим ЧС на федеральном уровне.

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Решение о введении в Краснодарском крае режима чрезвычайно ситуации (ЧС) из-за разлива мазута с двух танкеров на данный момент не рассматривается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Это крупная экологическая катастрофа. Пока нет, все будет зависеть от рекомендаций специалистов», — заявил Песков во время пресс-подхода, отвечая на вопрос, будет ли введен в регионе режим ЧС на федеральном уровне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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