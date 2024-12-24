Природа Экология «Очень большая катастрофа»: в Кремле ответили на вопрос URA.RU о введении ЧС на Кубани Песков: режим ЧС на Кубани из-за разлива мазута пока не будет вводиться 24 декабря 2024 в 14:47 Размер текста - 17 + Дмитрий Песков заявил, что разлив мазута на Кубани — это крупная экологическая катастрофа Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Два танкера с нефтью и мазутом тонут около Керчи, на борту есть люди Решение о введении в Краснодарском крае режима чрезвычайно ситуации (ЧС) из-за разлива мазута с двух танкеров на данный момент не рассматривается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Это крупная экологическая катастрофа. Пока нет, все будет зависеть от рекомендаций специалистов», — заявил Песков во время пресс-подхода, отвечая на вопрос, будет ли введен в регионе режим ЧС на федеральном уровне. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Решение о введении в Краснодарском крае режима чрезвычайно ситуации (ЧС) из-за разлива мазута с двух танкеров на данный момент не рассматривается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Это крупная экологическая катастрофа. Пока нет, все будет зависеть от рекомендаций специалистов», — заявил Песков во время пресс-подхода, отвечая на вопрос, будет ли введен в регионе режим ЧС на федеральном уровне. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям