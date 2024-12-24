«Очень большая катастрофа»: в Кремле ответили на вопрос URA.RU о введении ЧС на Кубани

Дмитрий Песков заявил, что разлив мазута на Кубани — это крупная экологическая катастрофа
новость из сюжетаДва танкера с нефтью и мазутом тонут около Керчи, на борту есть люди
Решение о введении в Краснодарском крае режима чрезвычайно ситуации (ЧС) из-за разлива мазута с двух танкеров на данный момент не рассматривается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Это крупная экологическая катастрофа. Пока нет, все будет зависеть от рекомендаций специалистов», — заявил Песков во время пресс-подхода, отвечая на вопрос, будет ли введен в регионе режим ЧС на федеральном уровне.
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