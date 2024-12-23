Кухарук предложил создать в ХМАО должность омбудсмена для аборигенов

Губернатор Руслан Кухарук предложил создать в Югре должность уполномоченного по правам коренных народов при главе региона. Планами он поделился во время своего послания к жителям.
«Еще одна инициатива, выдвигаемая мной на основе многочисленных обращений представителей коренных народов, общественных организаций, депутатов — учреждение при губернаторе округа специальной должности уполномоченного по делам коренных народов. До сих пор ответственность за подготовку и принятие решений, затрагивающих столь чувствительный вопрос, была рассредоточена по разным ведомствам и учреждениям», — сказал Кухарук.
Ведомства продолжат работать с обращениями югорских аборигенов. Но благодаря своему омбудсмену у коренных народов появится единая «точка входа». Их вопросы смогут решать адресно и оперативно.
Ранее URA.RU рассказывало, что власти Югры впервые в России начнут применять механизм промышленного офсета. Подробнее о выступлении губернатора можно также узнать в онлайн-трансляции агентства.
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