23 декабря 2024

Кухарук предложил создать в ХМАО должность омбудсмена для аборигенов

© Служба новостей «URA.RU»
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Хантыйское стойбище Кантеровых, Сургутский район., ханты, кмнс, девушка ханты
У коренных народов Югры появится свой омбудсмен Фото:

Губернатор Руслан Кухарук предложил создать в Югре должность уполномоченного по правам коренных народов при главе региона. Планами он поделился во время своего послания к жителям.

«Еще одна инициатива, выдвигаемая мной на основе многочисленных обращений представителей коренных народов, общественных организаций, депутатов — учреждение при губернаторе округа специальной должности уполномоченного по делам коренных народов. До сих пор ответственность за подготовку и принятие решений, затрагивающих столь чувствительный вопрос, была рассредоточена по разным ведомствам и учреждениям», — сказал Кухарук.

Ведомства продолжат работать с обращениями югорских аборигенов. Но благодаря своему омбудсмену у коренных народов появится единая «точка входа». Их вопросы смогут решать адресно и оперативно.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти Югры впервые в России начнут применять механизм промышленного офсета. Подробнее о выступлении губернатора можно также узнать в онлайн-трансляции агентства.

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Губернатор Руслан Кухарук предложил создать в Югре должность уполномоченного по правам коренных народов при главе региона. Планами он поделился во время своего послания к жителям. «Еще одна инициатива, выдвигаемая мной на основе многочисленных обращений представителей коренных народов, общественных организаций, депутатов — учреждение при губернаторе округа специальной должности уполномоченного по делам коренных народов. До сих пор ответственность за подготовку и принятие решений, затрагивающих столь чувствительный вопрос, была рассредоточена по разным ведомствам и учреждениям», — сказал Кухарук. Ведомства продолжат работать с обращениями югорских аборигенов. Но благодаря своему омбудсмену у коренных народов появится единая «точка входа». Их вопросы смогут решать адресно и оперативно. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Югры впервые в России начнут применять механизм промышленного офсета. Подробнее о выступлении губернатора можно также узнать в онлайн-трансляции агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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