Губернатор Камчатки объяснил, почему сильно подорожала икра

Губернатор Камчатки: в росте цен на икру виновен высокий спрос и скудный улов

24 декабря 2024 в 15:15 Размер текста - 17 +

Икра в РФ подорожала из-за высокого спроса среди населения, заявил губернатор Солодов Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России Цены на икру в России сильно возросли из-за скудного улова и высокого спроса на продукт. Об этом заявил губернатор Камчатки Владимир Солодов. «Причина банальная: это малоурожайная, малорезультативная путина красной рыбы», — сообщил Солодов во время беседы с корреспондентом кремлевского пула Александром Юнашевым. Он отметил, что в 2024 году было поймано 130 тысяч тонн рыбы, что в 3,5 раза меньше, чем в 2023-м. Помимо малого урожая, по словам Солодова, потребление икры в России только растет, из-за чего практически весь продукт направлен на внутренний рынок. По его мнению, так в стране появился ценовой дисбаланс. Сам глава Камчатки предпочитает икру нерки и покупает ее по цене в 7—7,5 тысячи рублей за кг. Ранее в России подорожали некоторые продукты. Среди них оказалась и красная икра. Цены на нее должны снизиться после окончания новогодних праздников. По словам президента Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталия Корнева понижение произойдет на 6-8%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Цены на икру в России сильно возросли из-за скудного улова и высокого спроса на продукт. Об этом заявил губернатор Камчатки Владимир Солодов. «Причина банальная: это малоурожайная, малорезультативная путина красной рыбы», — сообщил Солодов во время беседы с корреспондентом кремлевского пула Александром Юнашевым. Он отметил, что в 2024 году было поймано 130 тысяч тонн рыбы, что в 3,5 раза меньше, чем в 2023-м. Помимо малого урожая, по словам Солодова, потребление икры в России только растет, из-за чего практически весь продукт направлен на внутренний рынок. По его мнению, так в стране появился ценовой дисбаланс. Сам глава Камчатки предпочитает икру нерки и покупает ее по цене в 7—7,5 тысячи рублей за кг. Ранее в России подорожали некоторые продукты. Среди них оказалась и красная икра. Цены на нее должны снизиться после окончания новогодних праздников. По словам президента Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталия Корнева понижение произойдет на 6-8%.