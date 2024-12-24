Полиция раскрыла поджигателя отделения Сбера на улице Мира в Перми

Поджигателем банкомата в отделении Сбера на улице Мира в Перми является 18-летний студент. Об этом в своем telegram-канале сообщает ГУ МВД по Прикамью. В полицейском главке отмечают, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
«В доме по улице Мира 18-летний студент облил банкомат горючей жидкостью и поджег его. Молодого человека задержали сотрудники полка патрульно-постовой службы полиции УМВД Перми», — рассказали в ГУ МВД по региону.
В понедельник, 23 декабря, в Перми загорелись банкоматы в отделениях Сбера в Индустриальном и Ленинском районах Перми. Информация о первом возгорании банкомата, расположенного на улице Мира, появилась около 20:20. Полиция задержала злоумышленника по горячим следам, сообщалось, что мужчина получил ожоги и был доставлен в медицинское учреждение. Врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь и отправили на амбулаторное лечение.
Второй случай возгорания банкомата, расположенного на улице Ленина, произошел в течение часа. Подозреваемую в поджоге, 50-летнюю женщину, задержал очевидец. Он рассказал, что перед тем как совершить поджог, горожанка «несла какой-то бред». По фактам умышленного уничтожения имущества возбуждены уголовные дела. Задержанным «грозит серьезное наказание», отмечают в ведомстве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!