23 декабря 2024

В минздраве рассказали о состоянии пострадавшего при поджоге отделения Сбера в Перми

Минздрав: пострадавшего при поджоге отделения Сбера в Перми выписали из больницы
© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавший получил необходимую медицинскую помощь
Пострадавший получил необходимую медицинскую помощь Фото:
новость из сюжета
В Перми произошел взрыв в отделении «Сбербанка»

Пострадавшему при поджоге банкомата Сбера на улице Мира в Перми оказали медицинскую помощь и выписали из больницы. Об этом URA.RU сообщили в краевом минздраве.

«Одного пострадавшего доставили в больницу, где его осмотрели врачи. Он получил необходимую медицинскую помощь и был отправлен на амбулаторное лечение», — рассказали URA.RU в краевом минздраве. Отмечается, что речь идет не о виновнике пожара.

Неизвестный устроил пожар в отделении Сбера на улице Мира в Перми 23 декабря около 20:20. О пожаре сообщили очевидцы. В результате происшествия один человек был серьезно ранен. Поджигателя оперативно задержали. Примерно через час поступило сообщение о ЧП в отделении банка по улице Ленина. Подробнее о случившемся — в материале URA.RU. 

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Пострадавшему при поджоге банкомата Сбера на улице Мира в Перми оказали медицинскую помощь и выписали из больницы. Об этом URA.RU сообщили в краевом минздраве. «Одного пострадавшего доставили в больницу, где его осмотрели врачи. Он получил необходимую медицинскую помощь и был отправлен на амбулаторное лечение», — рассказали URA.RU в краевом минздраве. Отмечается, что речь идет не о виновнике пожара. Неизвестный устроил пожар в отделении Сбера на улице Мира в Перми 23 декабря около 20:20. О пожаре сообщили очевидцы. В результате происшествия один человек был серьезно ранен. Поджигателя оперативно задержали. Примерно через час поступило сообщение о ЧП в отделении банка по улице Ленина. Подробнее о случившемся — в материале URA.RU. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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