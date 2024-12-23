В минздраве рассказали о состоянии пострадавшего при поджоге отделения Сбера в Перми

Пострадавшему при поджоге банкомата Сбера на улице Мира в Перми оказали медицинскую помощь и выписали из больницы. Об этом URA.RU сообщили в краевом минздраве.
«Одного пострадавшего доставили в больницу, где его осмотрели врачи. Он получил необходимую медицинскую помощь и был отправлен на амбулаторное лечение», — рассказали URA.RU в краевом минздраве. Отмечается, что речь идет не о виновнике пожара.
Неизвестный устроил пожар в отделении Сбера на улице Мира в Перми 23 декабря около 20:20. О пожаре сообщили очевидцы. В результате происшествия один человек был серьезно ранен. Поджигателя оперативно задержали. Примерно через час поступило сообщение о ЧП в отделении банка по улице Ленина. Подробнее о случившемся — в материале URA.RU.
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