«Несла какой-то бред»: задержавший поджигательницу Сбера пермяк раскрыл детали происшествия

Житель Перми, который лично задержал поджигательницу отделения Сбера по улице Ленина, сам получил ожоги лица и рук. Молодой человек предположил, что женщину инструктировали через интернет.
«Она несла какой-то бред, все время говорила: „Это нужно было это сделать“. У меня ожоги. Правая рука — вторая степень, левая рука и лицо — первая степень», — рассказал пермяк порталу 59.RU. Помощь мужчине оказали на месте, он отказался от госпитализации.
Горожанин объяснил, что застал женщину в отделении прямо в момент поджога. У нее в руках была канистра с бензином. Выхватить зажигалку — не успел. Огонь начал быстро распространяться, в отделении банка выбило окна.
Пермяк оказался на улице первым, следом — выбежала она. Мужчина повалил женщину на землю и удерживал до прибытия силовиков. Поджигательница не сопротивлялась. Она тоже обгорела.
Этот эпизод стал вторым за вечер. Ранее был задержан поджигатель отделения Сбера по улице Мира. Сам момент возгорания попала на камеру. Более подробная информация о ЧП — в трансляции URA.RU.
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