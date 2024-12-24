Bild: в Париже загорелась Эйфелева башня

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Из Эйфелевой башни эвакуировано 1,2 тысячи человек, пишет Bild
Из Эйфелевой башни эвакуировано 1,2 тысячи человек, пишет Bild Фото:

В Париже произошел пожар в Эйфелевой башне. Огонь вспыхнул в шахте лифта, расположенной между первым и вторым этажами. Об этом сообщает газета Bild.

«Пожар в Эйфелевой башне. Возгорание произошло в шахте лифта между первым и вторым этажами», — говорится в материале газеты. Там добавили, что достопримечательность закрыта для посещений, спасатели оцепили территорию.

В процессе тушения возникли трудности с доступом к огню. В результате эвакуировано 1.2 тысячи человек.

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В Париже произошел пожар в Эйфелевой башне. Огонь вспыхнул в шахте лифта, расположенной между первым и вторым этажами. Об этом сообщает газета Bild. «Пожар в Эйфелевой башне. Возгорание произошло в шахте лифта между первым и вторым этажами», — говорится в материале газеты. Там добавили, что достопримечательность закрыта для посещений, спасатели оцепили территорию. В процессе тушения возникли трудности с доступом к огню. В результате эвакуировано 1.2 тысячи человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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