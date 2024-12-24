Bild: в Париже загорелась Эйфелева башня

Из Эйфелевой башни эвакуировано 1,2 тысячи человек, пишет Bild
В Париже произошел пожар в Эйфелевой башне. Огонь вспыхнул в шахте лифта, расположенной между первым и вторым этажами. Об этом сообщает газета Bild.
«Пожар в Эйфелевой башне. Возгорание произошло в шахте лифта между первым и вторым этажами», — говорится в материале газеты. Там добавили, что достопримечательность закрыта для посещений, спасатели оцепили территорию.
В процессе тушения возникли трудности с доступом к огню. В результате эвакуировано 1.2 тысячи человек.
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