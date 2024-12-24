В санатории, который развивает бывший мэр Кургана Ситникова, похвастались открытым алкогольным баром

В санатории «Сосновая Роща» Курганской области открыли бар с алкогольными напитками. Об этом URA.RU рассказали посетители учреждения. Информация о баре размещена и в группе санатория в соцсети.
«В санатории „Сосновая Роща“ отрыли бар, где продают спиртные напитки и пиво. Это вызывает удивление, так как областные здравницы мало ассоциируется с такой продукцией», — рассказали посетители.
В группе санатория в соцсети «ВКонтакте» размещено видео, на котором показаны бар и барная карта с ассортиментом алкогольных напитков. «Бар мы назвали „Встреча“, потому что именно здесь все встречаются, общаются. В баре можно приобрести алкогольную продукцию, потому что мы получили лицензию, а также кофе и другие напитки, закуски», — отмечаются в видеоролике. Сотрудники считают бар уютным уголком для общения и знакомства отдыхающих. Несколько подписчиков порадовались открытию бара, отметив, что учреждение развивается и становится комфортнее для отдыхающих.
Ранее власти Курганской области сообщали, что в санаториях Курганской области «Сосновая роща» и «Озеро Медвежье» проводится масштабная модернизация с 2021 года. В 2025 году в санатории «Сосновая роща» планируется завершение капитального ремонта корпуса №2, обновление номерного фонда корпуса №3, возведение трех коттеджей для круглогодичного проживания отдыхающих и благоустройство пляжа со строительством бунгало и установкой купола под кафе. Также будет продолжено оснащение медицинского центра санатория современным оборудованием. За четыре года на реконструкцию и переоснащение санаториев бюджет потратил более 500 млн рублей. Оба санатория являются филиалам АО «Курганфармация». Бывший мэр Кургана Елена Ситникова с января 2024 года работает первым замдиректора акционерного общества.
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