11 января 2024

В Кургане обсуждают новое место работы экс-главы Ситниковой. Инсайд

Экс-глава Кургана Ситникова будет работать замдиректора «Курганфармация»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция на тему проведения Дня города. Курган , ситникова елена
По словам источника URA.RU, Елена Ситникова нашла работу на предприятии правительства Фото:
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Бывшая глава Кургана Елена Ситникова будет работать заместителем директора акционерного общества «Курганфармация», которое принадлежит властям региона. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к крупному бизнесу. Эта компания отвечает за одноименную сеть аптек.

«Ситникова станет замдиректора компании. К своим обязанностям она приступит в ближайшее время», — рассказал источник. По его словам, речь может идти о зарплате в размере около 100 тысяч рублей. При этом в объявлениях о поиске заместителей директора указано, что зарплата на этой должности составляет 30 тысяч рублей (зам по административно-хозяйственной части) и 39 тысяч рублей (зам по медицинской работе). Также в компании есть вакансия начальника отдела развития санаторно-курортной деятельности. Специалисту на этой должности предлагают зарплату в размере 60 тысяч рублей.

На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до представителей компании. В приемной никто не ответил на звонок корреспондента. Сама Ситникова не стала комментировать информацию URA.RU. После озвучивания вопроса связь с ней оборвалась.

Об отставке Ситниковой стало известно 10 января. Тогда на заседании председатель гордумы Игорь Прозоров сообщал депутатам, что экс-глава останется работать в команде. Представители СК подозревают Ситникову в халатности, связанной с масштабными пожарами, которые произошли в Кургане 7 мая 2023 года и унесли жизни 11 человек.

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Бывшая глава Кургана Елена Ситникова будет работать заместителем директора акционерного общества «Курганфармация», которое принадлежит властям региона. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к крупному бизнесу. Эта компания отвечает за одноименную сеть аптек. «Ситникова станет замдиректора компании. К своим обязанностям она приступит в ближайшее время», — рассказал источник. По его словам, речь может идти о зарплате в размере около 100 тысяч рублей. При этом в объявлениях о поиске заместителей директора указано, что зарплата на этой должности составляет 30 тысяч рублей (зам по административно-хозяйственной части) и 39 тысяч рублей (зам по медицинской работе). Также в компании есть вакансия начальника отдела развития санаторно-курортной деятельности. Специалисту на этой должности предлагают зарплату в размере 60 тысяч рублей. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до представителей компании. В приемной никто не ответил на звонок корреспондента. Сама Ситникова не стала комментировать информацию URA.RU. После озвучивания вопроса связь с ней оборвалась. Об отставке Ситниковой стало известно 10 января. Тогда на заседании председатель гордумы Игорь Прозоров сообщал депутатам, что экс-глава останется работать в команде. Представители СК подозревают Ситникову в халатности, связанной с масштабными пожарами, которые произошли в Кургане 7 мая 2023 года и унесли жизни 11 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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