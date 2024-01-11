Бывшая глава Кургана Елена Ситникова будет работать заместителем директора акционерного общества «Курганфармация», которое принадлежит властям региона. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к крупному бизнесу. Эта компания отвечает за одноименную сеть аптек.
«Ситникова станет замдиректора компании. К своим обязанностям она приступит в ближайшее время», — рассказал источник. По его словам, речь может идти о зарплате в размере около 100 тысяч рублей. При этом в объявлениях о поиске заместителей директора указано, что зарплата на этой должности составляет 30 тысяч рублей (зам по административно-хозяйственной части) и 39 тысяч рублей (зам по медицинской работе). Также в компании есть вакансия начальника отдела развития санаторно-курортной деятельности. Специалисту на этой должности предлагают зарплату в размере 60 тысяч рублей.
На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до представителей компании. В приемной никто не ответил на звонок корреспондента. Сама Ситникова не стала комментировать информацию URA.RU. После озвучивания вопроса связь с ней оборвалась.
Об отставке Ситниковой стало известно 10 января. Тогда на заседании председатель гордумы Игорь Прозоров сообщал депутатам, что экс-глава останется работать в команде. Представители СК подозревают Ситникову в халатности, связанной с масштабными пожарами, которые произошли в Кургане 7 мая 2023 года и унесли жизни 11 человек.
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