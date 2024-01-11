В Кургане обсуждают новое место работы экс-главы Ситниковой. Инсайд

Экс-глава Кургана Ситникова будет работать замдиректора «Курганфармация»

12 января 2024 в 14:33 Размер текста - 17 +

По словам источника URA.RU, Елена Ситникова нашла работу на предприятии правительства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Смена руководства в мэрии Кургана Бывшая глава Кургана Елена Ситникова будет работать заместителем директора акционерного общества «Курганфармация», которое принадлежит властям региона. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к крупному бизнесу. Эта компания отвечает за одноименную сеть аптек. «Ситникова станет замдиректора компании. К своим обязанностям она приступит в ближайшее время», — рассказал источник. По его словам, речь может идти о зарплате в размере около 100 тысяч рублей. При этом в объявлениях о поиске заместителей директора указано, что зарплата на этой должности составляет 30 тысяч рублей (зам по административно-хозяйственной части) и 39 тысяч рублей (зам по медицинской работе). Также в компании есть вакансия начальника отдела развития санаторно-курортной деятельности. Специалисту на этой должности предлагают зарплату в размере 60 тысяч рублей. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до представителей компании. В приемной никто не ответил на звонок корреспондента. Сама Ситникова не стала комментировать информацию URA.RU. После озвучивания вопроса связь с ней оборвалась. Об отставке Ситниковой стало известно 10 января. Тогда на заседании председатель гордумы Игорь Прозоров сообщал депутатам, что экс-глава останется работать в команде. Представители СК подозревают Ситникову в халатности, связанной с масштабными пожарами, которые произошли в Кургане 7 мая 2023 года и унесли жизни 11 человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывшая глава Кургана Елена Ситникова будет работать заместителем директора акционерного общества «Курганфармация», которое принадлежит властям региона. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к крупному бизнесу. Эта компания отвечает за одноименную сеть аптек. «Ситникова станет замдиректора компании. К своим обязанностям она приступит в ближайшее время», — рассказал источник. По его словам, речь может идти о зарплате в размере около 100 тысяч рублей. При этом в объявлениях о поиске заместителей директора указано, что зарплата на этой должности составляет 30 тысяч рублей (зам по административно-хозяйственной части) и 39 тысяч рублей (зам по медицинской работе). Также в компании есть вакансия начальника отдела развития санаторно-курортной деятельности. Специалисту на этой должности предлагают зарплату в размере 60 тысяч рублей. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до представителей компании. В приемной никто не ответил на звонок корреспондента. Сама Ситникова не стала комментировать информацию URA.RU. После озвучивания вопроса связь с ней оборвалась. Об отставке Ситниковой стало известно 10 января. Тогда на заседании председатель гордумы Игорь Прозоров сообщал депутатам, что экс-глава останется работать в команде. Представители СК подозревают Ситникову в халатности, связанной с масштабными пожарами, которые произошли в Кургане 7 мая 2023 года и унесли жизни 11 человек.