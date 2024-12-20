Мэр Краснокамска дал сдачи городскому прокурору

Глава Краснокамского округа Игорь Быкариз написал заявление в прокуратуру Пермского края с просьбой проверить прокурора города Михаила Третьякова. По мнению мэра, Третьяков нарушает антикоррупционное законодательство.
«Глава написал, что в 2015 году супруга прокурора Надежда Третьякова, которая в то время работала в администрации муниципалитета, получила служебную квартиру. В следующем году служебную квартиру для проживания вместе с супругой и сыном получил и Третьяков. В 2021 году оба договора найма жилья были расторгнуты. Быкариз полагает, что семья прокурора пользовалась двумя служебными помещениями, чем были нарушены „права и законные интересы граждан и государства“», — сообщает «Коммерсант Прикамье». Кроме этого, Быкариз усматривает конфликт интересов в работе супругов Третьяковых. Жена, будучи чиновницей администрации, согласовывала запросы мужа прокурора. Источники URA.RU в Краснокамске и прокуратуре подтвердили информацию о заявлении.
Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура Краснокамска дважды требовала отставки Игоря Быкариза. Повод — неоднократное нарушение антикоррупционного законодательства. Надзорное ведомство проверяло даже выставки картин главы Краснокамска. Прокурор города также добился увольнения в связи с утратой доверия первого заместителя Быкариза Антона Максимчука. Сейчас он требует уволить бывшего начальника отдела общественной безопасности администрации округа Алексея Матросова с формулировкой «в связи с утратой доверия», а не по собственному желанию.
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