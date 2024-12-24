Текслер назначил своих представителей на выборах мэра Карабаша

24 декабря 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

В мэрии Карабаша (на фото) появится новый хозяин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил своих представителей на выборы мэра Карабаша. В комиссию вошли вице-губернатор Роман Воллерт, вице-спикер ЗСО Павел Киселев и зам руководителя аппарата правительства Александр Зацепин. «Назначить членами конкурсной комиссии Воллерт Р.В., заместитель губернатора Челябинской области, Зацепин А. С., заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области, Киселев П. В., заместитель председателя законодательного собрания Челябинской области. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию». — говорится в документе. Ранее трех представителей в комиссию из своего состава выдвинуло городское собрание депутатов. На конкурс на должность мэра Карабаша поступило три заявки. На пост будут претендовать замглавы Павел Титов, заместитель по финансам и экономике Елена Шарлоимова и начальник отдела по имуществу и земельным отношениям Людмила Коробова. Место главы Карабаша освободилось после того, как 27 ноября написал заявление по собственному желанию экс-мэр Станислав Афанасенко. На следующий день местные депутаты приняли его отставку. Конкурс по отбору на пост главы состоится 15 января. После этого из кандидатов, признанных комиссией годными к работе на этой должности, нового мэра изберут депутаты местного собрания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил своих представителей на выборы мэра Карабаша. В комиссию вошли вице-губернатор Роман Воллерт, вице-спикер ЗСО Павел Киселев и зам руководителя аппарата правительства Александр Зацепин. «Назначить членами конкурсной комиссии Воллерт Р.В., заместитель губернатора Челябинской области, Зацепин А. С., заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области, Киселев П. В., заместитель председателя законодательного собрания Челябинской области. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию». — говорится в документе. Ранее трех представителей в комиссию из своего состава выдвинуло городское собрание депутатов. На конкурс на должность мэра Карабаша поступило три заявки. На пост будут претендовать замглавы Павел Титов, заместитель по финансам и экономике Елена Шарлоимова и начальник отдела по имуществу и земельным отношениям Людмила Коробова. Место главы Карабаша освободилось после того, как 27 ноября написал заявление по собственному желанию экс-мэр Станислав Афанасенко. На следующий день местные депутаты приняли его отставку. Конкурс по отбору на пост главы состоится 15 января. После этого из кандидатов, признанных комиссией годными к работе на этой должности, нового мэра изберут депутаты местного собрания.