Текслер назначил своих представителей на выборах мэра Карабаша

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Якушев Владимир, Текслер Алексей. Карабаш, карабаш администрация
В мэрии Карабаша (на фото) появится новый хозяин Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил своих представителей на выборы мэра Карабаша. В комиссию вошли вице-губернатор Роман Воллерт, вице-спикер ЗСО Павел Киселев и зам руководителя аппарата правительства Александр Зацепин.

«Назначить членами конкурсной комиссии Воллерт Р.В., заместитель губернатора Челябинской области, Зацепин А. С., заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области, Киселев П. В., заместитель председателя законодательного собрания Челябинской области. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию». — говорится в документе. Ранее трех представителей в комиссию из своего состава выдвинуло городское собрание депутатов.

На конкурс на должность мэра Карабаша поступило три заявки. На пост будут претендовать замглавы Павел Титов, заместитель по финансам и экономике Елена Шарлоимова и начальник отдела по имуществу и земельным отношениям Людмила Коробова.

Место главы Карабаша освободилось после того, как 27 ноября написал заявление по собственному желанию экс-мэр Станислав Афанасенко. На следующий день местные депутаты приняли его отставку.

Конкурс по отбору на пост главы состоится 15 января. После этого из кандидатов, признанных комиссией годными к работе на этой должности, нового мэра изберут депутаты местного собрания.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил своих представителей на выборы мэра Карабаша. В комиссию вошли вице-губернатор Роман Воллерт, вице-спикер ЗСО Павел Киселев и зам руководителя аппарата правительства Александр Зацепин. «Назначить членами конкурсной комиссии Воллерт Р.В., заместитель губернатора Челябинской области, Зацепин А. С., заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области, Киселев П. В., заместитель председателя законодательного собрания Челябинской области. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию». — говорится в документе. Ранее трех представителей в комиссию из своего состава выдвинуло городское собрание депутатов. На конкурс на должность мэра Карабаша поступило три заявки. На пост будут претендовать замглавы Павел Титов, заместитель по финансам и экономике Елена Шарлоимова и начальник отдела по имуществу и земельным отношениям Людмила Коробова. Место главы Карабаша освободилось после того, как 27 ноября написал заявление по собственному желанию экс-мэр Станислав Афанасенко. На следующий день местные депутаты приняли его отставку. Конкурс по отбору на пост главы состоится 15 января. После этого из кандидатов, признанных комиссией годными к работе на этой должности, нового мэра изберут депутаты местного собрания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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