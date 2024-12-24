Суд отказался признать выборы мэра Нефтеюганска незаконными

Нефтеюганский районный суд ХМАО отказался признать выборы мэра города незаконными. Сургутский бизнесмен Евгений Городилов заявил URA.RU, что намерен обжаловать решение в вышестоящей инстанции — окружном суде ХМАО.
«Суд отказал нам в иске. Мы опротестовывали нормативно-правовой акт — решение думы о проведении конкурса в связи с нарушениями действующего законодательства. Наш иск не удовлетворен, но мы будем подавать апелляцию, в том числе в связи с нарушениями по формальным признакам», — отмечает предприниматель.
Городилов говорит, что не знает, с чем связано такое решение суда. Ранее, когда он участвовал в конкурсе на замещение должности главы другого муниципалитета, он выигрывал процесс. «У нас были однотипные требования, когда мы опротестовывали мои выборы по Трубецкому», — отметил бизнесмен.
В случае положительного решения по делу Нефтеюганск рискует лишиться еще одного мэра. Городилов оспаривал требование не предоставлять на конкурс оригиналы справок о доходах, заявляя о нарушении федерального законодательства. «В любом случае, мы не можем комментировать решение суда, пока не увидим его полный текст», — отметил Городилов. Он заявил, что намерен привлечь к разбирательству прокуратуру округа.
Ранее URA.RU писало, что участников конкурса по выбору главы Нефтеюганска вызвали в суд. На заседании также присутствовала глава конкурсной комиссии — экс-директор департамента внутренней политики Наталья Гулина, которая сейчас занимает пост замглавы ДВП.
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