Власти ХМАО создают региональный аналог Госсовета

Власти ХМАО встраиваются в работу Совета муниципальных образований Югры. Теперь в его состав войдут чиновники окружного правительства и региональные депутаты для того, чтобы погружаться в проблемы муниципалитетов. Решение было принято на очередном заседании думы ХМАО, передает журналист URA.RU.
«Проект закона о взаимодействии органов государственной власти с ассоциацией совета, станет той самой правовой основой, что позволит перезагрузить процессы, о которых я говорил в послании. Чтобы слова о совместной работе в одной команде, не были дежурными фразами. Чтобы мы на законодательной основе понимали, как будем выстраивать наши отношения, сблизились и работали синхронно в одном направлении вместе с органами местного самоуправления. Этот закон как раз позволит нам двигаться дальше», — прокомментировал губернатор ХМАО Руслан Кухарук в своем вступительном слове.
Источник URA.RU в окружном политистеблишменте сравнил реформированную структуру с Госсоветом. «Это, по сути, его региональный аналог», — прокомментировал инсайдер.
Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин, который является председателем ассоциации совета муниципалитетов, во время одного из комитетов при думе ХМАО также заявил о важности изменений. «До этого периода деятельность совета регулировалась различными федеральными законами. Сейчас предлагается скоординировать и привести в единый нормативный правовой акт, который будет регулировать деятельность совета», — прокомментировал Ряшин.
Совет муниципалитетов появился в ХМАО еще в 2006 году, объединив всех мэров региона. Его создавали, чтобы наладить работу между муниципалитетами. Однако окружные власти до этого, по большому счету, не имели отношения к его работе. До реформы заседания могли проходить два раза в год, однако теперь в совете появятся комиссии, которые будут работать постоянно. «Так мы сможем и синхронизировать региональные и местные программы, и предложить единые стандарты развития муниципальных образований, и решать те вопросы, которые в общие стандарты не укладываются», — заключил глава региона.
Ранее URA.RU писало, что Кухарук выступил с посланием к жителям Югры. В нем он анонсировал запуск выездных заседаний правительства.
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