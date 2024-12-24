В челябинской деревне отказались закрывать аварийную школу

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Ольга Сегаль, Григорьевские сады. Челябинск, школа
Школа в Григорьевке временно продолжит работу в одном из трех знаний Фото:

В деревне Григорьевка Каслинского района (Челябинская область) отказались закрывать аварийную школу. Как URA.RU рассказали родители, дети продолжат заниматься в помещении средней школы.

«Прошла встреча в управлении образования района. Ждем приказа, который выйдет 25 декабря. Предварительно договорились, что дети продолжат заниматься в школе Григорьевки — в классах, где занятия велись до сих пор. Занятия в спортзале запрещены, как и в здании начальной школы», — рассказала URA.RU родительница, побывавшая на заседании.

Параллельно будет вестись оценка двух вариантов решений: капитально ремонтировать существующие здания или возводить модульную школу. Принципиально вопрос зависит от количества обучающихся. В настоящий момент, по данным регионального министерства образования, школу посещает 39 человек. Родители говорят, что цифра занижена, поскольку часть детей возят в школы других населенных пунктов.

«Итоговое решение будет принято после комплексной оценки всех вариантов совместно с министерством образования области», — заявили URA.RU в минобре. В ведомстве уточнили, что администрация района исходит из обеспечения безопасности обучающихся и педагогов.

По данным властей Григорьевки, в деревне проживает порядка 135 детей в возрасте от нуля до 18 лет. Потенциально они могли бы стать учащимися местной школы, если бы для этого были созданы условия.

С 23 декабря школьников Григорьевки перевели на дистанционное обучение из-за аварийного состояния здания школы. Предполагалось, что с 9 января учеников будут возить в Тюбукскую школу №3, расположенную в 19 км. Экспертиза трех школьных зданий установила их аварийное состояние. Начальную школу закрыли в ноябре после признания аварийной.

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В деревне Григорьевка Каслинского района (Челябинская область) отказались закрывать аварийную школу. Как URA.RU рассказали родители, дети продолжат заниматься в помещении средней школы. «Прошла встреча в управлении образования района. Ждем приказа, который выйдет 25 декабря. Предварительно договорились, что дети продолжат заниматься в школе Григорьевки — в классах, где занятия велись до сих пор. Занятия в спортзале запрещены, как и в здании начальной школы», — рассказала URA.RU родительница, побывавшая на заседании. Параллельно будет вестись оценка двух вариантов решений: капитально ремонтировать существующие здания или возводить модульную школу. Принципиально вопрос зависит от количества обучающихся. В настоящий момент, по данным регионального министерства образования, школу посещает 39 человек. Родители говорят, что цифра занижена, поскольку часть детей возят в школы других населенных пунктов. «Итоговое решение будет принято после комплексной оценки всех вариантов совместно с министерством образования области», — заявили URA.RU в минобре. В ведомстве уточнили, что администрация района исходит из обеспечения безопасности обучающихся и педагогов. По данным властей Григорьевки, в деревне проживает порядка 135 детей в возрасте от нуля до 18 лет. Потенциально они могли бы стать учащимися местной школы, если бы для этого были созданы условия. С 23 декабря школьников Григорьевки перевели на дистанционное обучение из-за аварийного состояния здания школы. Предполагалось, что с 9 января учеников будут возить в Тюбукскую школу №3, расположенную в 19 км. Экспертиза трех школьных зданий установила их аварийное состояние. Начальную школу закрыли в ноябре после признания аварийной.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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