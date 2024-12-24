Путин успокоил Рахмона из-за ужесточения требований к мигрантам в России

Президент РФ Владимир Путин успокоил своего таджикистанского коллегу Эмомали Рахмона в связи с ужесточением миграционной политики в России. На встрече двух лидеров, которая прошла в курортном комплексе «Игора» в Ленинградской области, эта тема стала одной из ключевых, объяснила URA.RU завлабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ им. М.В . Ломоносова Ольга Чудиновских.
«Наши отношения развиваются хорошими темпами. Таджикистан — наш хороший экономический партнер. Российская Федерация занимает первое место среди торгово-экономических партнеров Таджикистана, второе место по объему инвестиций. Большое значение мы придаем межрегиональному сотрудничеству. Развивается гуманитарное направление, и здесь обратил бы внимание на филиалы работающих в Таджикистане российских вузов и на то, что таджикистанцам предоставлена самая большая квота для обучения в РФ — 1000 человек. Мы постоянно увеличиваем квоту и готовы сделать это в ближайшее время еще раз», — приветствовал своего гостя Путин.
Как сообщил накануне помощник российского лидера Юрий Ушаков, одной из тем переговоров станет миграционный вопрос. Это чувствительная тема в отношениях России и Таджикистана, поэтому лидерам нужно было обсудить текущее положение вещей, а Путину — еще раз объяснить коллеге, почему РФ пошла на ужесточение своей политики в этой сфере, отмечают эксперты. По словам Ольги Чудиновских, изменения в российской миграционной политике в первую очередь будут касаться граждан тех стран, которые не входят в Евразийский экономический союз, и Таджикистан — одна из этих стран.
«Лидеры могут обсуждать перспективы если не упрощения допуска граждан Таджикистана к российскому рынку труда, то хотя бы создания для них особых условий. Потому что после теракта в „Крокусе“, который совершили таджики, именно к мигрантам этой национальности применялись жесткие меры, — отметила эксперт. — Возможно, сейчас будет идти речь о неких формах организованного привлечения работников. Но это может коснуться только части потока, так как большинство трудовых мигрантов приезжают самостоятельно, сами находят работу и устраивают свой быт».
Вместе с тем, по словам доцента факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрея Суздальцева, несмотря на заинтересованность РФ в трудовых ресурсах, есть серьезная проблема: из Таджикистана едет низкоквалифицированная рабочая сила. «Это работники для сферы ЖКХ, торговли, для рынков, это разнорабочие. Большинство не знают русского языка», — объяснил Суздальцев.
Эксперт добавил, что Путину и Рахмону важно проговорить эту тему и в идеологическом контексте, поскольку среди таджиков распространена радикальная, джихадистская идеология. «Они пытаются создавать на территории России анклавы, и это уже превращается не в трудовую миграцию, а в освоение наших территорий, ресурсов, ведь они перевозят сюда и свои семьи. Попросту идет переселение части населения Таджикистана в Россию, — отметил Андрей Суздальцев. — Это вызывает недовольство среди россиян и приводит к стычкам, росту преступности со стороны граждан Таджикистана».
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