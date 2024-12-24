Вице-мэр Екатеринбурга заявил о повышении зарплат учителей

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Восьмой общероссийский форум стратегического развития «Города России: локомотивы роста». Екатеринбург, шевченко константин
Константин Шевченко выступил за снижение нагрузки на педагогов Фото:

Зарплаты учителей в Екатеринбурге поднимут в 2025 году. Об этом рассказал вице-мэр по соцполитике Константин Шевченко.

«Если говорить про повышение — это предполагается. Играет роль снижение нагрузки — чтобы у наших учителей было время на хобби, на жизнь вообще», — сказал чиновник в эфире «Четвертого канала». Он отметил, что дефицит кадров по-прежнему остается.

Ранее глава департамента образования горадминистрации Инна Гумбатова говорила, что средняя зарплата учителей составляет 76 тысяч рублей. При этом Шевченко отмечал, что в районе 70 тысяч рублей учителя получают только при максимальной нагрузке. Вице-мэр назвал это ненормальным, отметив, что переломить ситуацию городская власть не может (поскольку это полномочия государства), но подумает над программами дополнительного стимулирования педагогов.

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Зарплаты учителей в Екатеринбурге поднимут в 2025 году. Об этом рассказал вице-мэр по соцполитике Константин Шевченко. «Если говорить про повышение — это предполагается. Играет роль снижение нагрузки — чтобы у наших учителей было время на хобби, на жизнь вообще», — сказал чиновник в эфире «Четвертого канала». Он отметил, что дефицит кадров по-прежнему остается. Ранее глава департамента образования горадминистрации Инна Гумбатова говорила, что средняя зарплата учителей составляет 76 тысяч рублей. При этом Шевченко отмечал, что в районе 70 тысяч рублей учителя получают только при максимальной нагрузке. Вице-мэр назвал это ненормальным, отметив, что переломить ситуацию городская власть не может (поскольку это полномочия государства), но подумает над программами дополнительного стимулирования педагогов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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