Вице-мэр Екатеринбурга заявил о повышении зарплат учителей

24 декабря 2024 в 19:52 Размер текста - 17 +

Константин Шевченко выступил за снижение нагрузки на педагогов Фото: Илья Московец © URA.RU Зарплаты учителей в Екатеринбурге поднимут в 2025 году. Об этом рассказал вице-мэр по соцполитике Константин Шевченко. «Если говорить про повышение — это предполагается. Играет роль снижение нагрузки — чтобы у наших учителей было время на хобби, на жизнь вообще», — сказал чиновник в эфире «Четвертого канала». Он отметил, что дефицит кадров по-прежнему остается. Ранее глава департамента образования горадминистрации Инна Гумбатова говорила, что средняя зарплата учителей составляет 76 тысяч рублей. При этом Шевченко отмечал, что в районе 70 тысяч рублей учителя получают только при максимальной нагрузке. Вице-мэр назвал это ненормальным, отметив, что переломить ситуацию городская власть не может (поскольку это полномочия государства), но подумает над программами дополнительного стимулирования педагогов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Зарплаты учителей в Екатеринбурге поднимут в 2025 году. Об этом рассказал вице-мэр по соцполитике Константин Шевченко. «Если говорить про повышение — это предполагается. Играет роль снижение нагрузки — чтобы у наших учителей было время на хобби, на жизнь вообще», — сказал чиновник в эфире «Четвертого канала». Он отметил, что дефицит кадров по-прежнему остается. Ранее глава департамента образования горадминистрации Инна Гумбатова говорила, что средняя зарплата учителей составляет 76 тысяч рублей. При этом Шевченко отмечал, что в районе 70 тысяч рублей учителя получают только при максимальной нагрузке. Вице-мэр назвал это ненормальным, отметив, что переломить ситуацию городская власть не может (поскольку это полномочия государства), но подумает над программами дополнительного стимулирования педагогов.