Вице-мэр Екатеринбурга заявил о повышении зарплат учителей

Зарплаты учителей в Екатеринбурге поднимут в 2025 году. Об этом рассказал вице-мэр по соцполитике Константин Шевченко.
«Если говорить про повышение — это предполагается. Играет роль снижение нагрузки — чтобы у наших учителей было время на хобби, на жизнь вообще», — сказал чиновник в эфире «Четвертого канала». Он отметил, что дефицит кадров по-прежнему остается.
Ранее глава департамента образования горадминистрации Инна Гумбатова говорила, что средняя зарплата учителей составляет 76 тысяч рублей. При этом Шевченко отмечал, что в районе 70 тысяч рублей учителя получают только при максимальной нагрузке. Вице-мэр назвал это ненормальным, отметив, что переломить ситуацию городская власть не может (поскольку это полномочия государства), но подумает над программами дополнительного стимулирования педагогов.
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