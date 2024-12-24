Челябинское предприятие с миллионными долгами снова отменило встречу коллектива

Совещание с коллективом Бакальского рудоуправления перенесли на 2025 год

25 декабря 2024 в 03:17 Размер текста - 17 +

Коллектив ожидает встречу с гендиректором компании (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На Бакальском рудоуправлении в Саткинском районе Челябинской области в очередной перенесли встречу с трудовым коллективом предприятия. Организация, имеющая более 960 миллионов рублей по налогам и сборам, а также по зарплате и отпускным, решила провести собрание в начале 2025 года. «24 декабря в Бакале планировалась встреча генерального директора НПРО „Урал“ Владислава Шацилло с трудовым коллективом Бакальского рудоуправления (ООО „БРУ“). Мероприятие решено перенести на первую половину следующего месяца», — говорится в группе «Горняк Бакала» в соцсети «Вконтакте». Ранее уточнялось, что встреча должна была состояться 10 декабря, однако ее также перенесли. По сведениям издания, на Бакальском рудоуправлении по-прежнему сoхраняется рваный режим работы с вынужденными простоями. Существует задолженность по заработной плате и отпускным. Как сообщало URA.RU, ФНС России приостановила операции по счетам Бакальского рудоуправления. По информации челябинской организации Горно-металлургического профсоюза России, средний заработок рабочих ООО «БРУ» составляет 29,4 тыс рублей. К началу октября 2024 года горняки не смогли получить августовскую зарплату. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Бакальском рудоуправлении в Саткинском районе Челябинской области в очередной перенесли встречу с трудовым коллективом предприятия. Организация, имеющая более 960 миллионов рублей по налогам и сборам, а также по зарплате и отпускным, решила провести собрание в начале 2025 года. «24 декабря в Бакале планировалась встреча генерального директора НПРО „Урал“ Владислава Шацилло с трудовым коллективом Бакальского рудоуправления (ООО „БРУ“). Мероприятие решено перенести на первую половину следующего месяца», — говорится в группе «Горняк Бакала» в соцсети «Вконтакте». Ранее уточнялось, что встреча должна была состояться 10 декабря, однако ее также перенесли. По сведениям издания, на Бакальском рудоуправлении по-прежнему сoхраняется рваный режим работы с вынужденными простоями. Существует задолженность по заработной плате и отпускным. Как сообщало URA.RU, ФНС России приостановила операции по счетам Бакальского рудоуправления. По информации челябинской организации Горно-металлургического профсоюза России, средний заработок рабочих ООО «БРУ» составляет 29,4 тыс рублей. К началу октября 2024 года горняки не смогли получить августовскую зарплату.