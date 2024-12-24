24 декабря 2024

ВСУ заминировали мосты, перекрыв отступление своим товарищам

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По словам бойца ВСУ, мост был заминирован сослуживцами
По словам бойца ВСУ, мост был заминирован сослуживцами Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы не дать своим войскам возможность для отступления, минируют мосты. Об этом рассказал пленный боец ВСУ Павел Салий.

«Товарищ решил пройти дальше на север села, чтобы эвакуироваться самостоятельно по дороге через мост на Успеновку. Но он оказался заминирован своим же. Поэтому он [сослуживец] уже вернулся. И мы пытались сдаться», — рассказал Павел Салий. Его слова передает агентство РИА Новости.

По словам военнопленного, 12 декабря они нашли укрытие в доме, на котором вывесили табличку о намерении сдаться. Спустя четыре дня их взяли в плен ВС РФ.

О том, что положение Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий похоже на катастрофу, сообщал военный аналитик Александр Меркурис. А беседе с RT он рассказал, что Украинские атаки и контратаки не приносят успеха.

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Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы не дать своим войскам возможность для отступления, минируют мосты. Об этом рассказал пленный боец ВСУ Павел Салий. «Товарищ решил пройти дальше на север села, чтобы эвакуироваться самостоятельно по дороге через мост на Успеновку. Но он оказался заминирован своим же. Поэтому он [сослуживец] уже вернулся. И мы пытались сдаться», — рассказал Павел Салий. Его слова передает агентство РИА Новости. По словам военнопленного, 12 декабря они нашли укрытие в доме, на котором вывесили табличку о намерении сдаться. Спустя четыре дня их взяли в плен ВС РФ. О том, что положение Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий похоже на катастрофу, сообщал военный аналитик Александр Меркурис. А беседе с RT он рассказал, что Украинские атаки и контратаки не приносят успеха.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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