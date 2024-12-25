Россиянам массового поднимали зарплаты в 2024 году

Более половины российских компаний подняли зарплату сотрудникам в 2024 году. Такими выводами с URA.RU делятся аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.
«58% работодателей России подняли зарплаты своим сотрудникам в 2024 году. В 33% компаний заработные платы остались без изменений», — говорится в отчете. Его агентству предоставила пресс-службы hh.ru.
По итогам опроса платформы, в котором приняли участие более тысячи работодателей из разных регионов РФ, также выяснилось, что 6% компаний в 2024 году урезали зарплату сотрудников.
По сравнению с 2023 годом, доля компаний, которые увеличили зарплату, упала до 58%, ранее показатель находился на уровне 68%. При этом увеличился процент работодателей, которые размер оклада понизили — с 1% до 6%.
Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил включить в Трудовой кодекс РФ статью о необходимости выплаты 13-й зарплаты перед Новым годом. Об этом сообщал RT. Инициатива направлена на повышение мотивации и производительности труда сотрудников в условиях кадрового дефицита.
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