Россиянам массового поднимали зарплаты в 2024 году

Больше половины работодателей в России подняли зарплату в 2024 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Больше половины работодателей подняли зарплату в 2024 году
Больше половины работодателей подняли зарплату в 2024 году Фото:

Более половины российских компаний подняли зарплату сотрудникам в 2024 году. Такими выводами с URA.RU делятся аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. 

«58% работодателей России подняли зарплаты своим сотрудникам в 2024 году. В 33% компаний заработные платы остались без изменений», — говорится в отчете. Его агентству предоставила пресс-службы hh.ru.

По итогам опроса платформы, в котором приняли участие более тысячи работодателей из разных регионов РФ, также выяснилось, что 6% компаний в 2024 году урезали зарплату сотрудников. 

По сравнению с 2023 годом, доля компаний, которые увеличили зарплату, упала до 58%, ранее показатель находился на уровне 68%. При этом увеличился процент работодателей, которые размер оклада понизили — с 1% до 6%.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил включить в Трудовой кодекс РФ статью о необходимости выплаты 13-й зарплаты перед Новым годом. Об этом сообщал RT. Инициатива направлена на повышение мотивации и производительности труда сотрудников в условиях кадрового дефицита.

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Более половины российских компаний подняли зарплату сотрудникам в 2024 году. Такими выводами с URA.RU делятся аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.  «58% работодателей России подняли зарплаты своим сотрудникам в 2024 году. В 33% компаний заработные платы остались без изменений», — говорится в отчете. Его агентству предоставила пресс-службы hh.ru. По итогам опроса платформы, в котором приняли участие более тысячи работодателей из разных регионов РФ, также выяснилось, что 6% компаний в 2024 году урезали зарплату сотрудников.  По сравнению с 2023 годом, доля компаний, которые увеличили зарплату, упала до 58%, ранее показатель находился на уровне 68%. При этом увеличился процент работодателей, которые размер оклада понизили — с 1% до 6%. Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил включить в Трудовой кодекс РФ статью о необходимости выплаты 13-й зарплаты перед Новым годом. Об этом сообщал RT. Инициатива направлена на повышение мотивации и производительности труда сотрудников в условиях кадрового дефицита.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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