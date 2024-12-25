В Екатеринбурге ввели туристический налог: что это, сколько и кому платить

Многодетные семьи могут не платить туристический налог в Екатеринбурге

25 декабря 2024 в 18:35 Размер текста - 17 +

В 2025 году сумма турналога составит 1% от налоговой базы Фото: Марина Молдавская © URA.RU С 1 января 2025 года в Екатеринбурге начнет действовать туристический налог. Решение было принято депутатами гордумы. О самой сути реформы, кто должен будет платить и сколько — в материале URA.RU. Что такое турналог Туристический налог будут вводить постепенно в течение пяти лет. В 2025 году налог составит 1% от налоговой базы. Налоговая база для туристического налога — это стоимость номера в гостинице или койко-места в хостеле без учета турналога и НДС. В 2026 налог составит уже 2%, 2027 год — 3%, 2028 год — 4%, а с 2029 года — уже 5% от налоговой базы (это максимальная сумма). Кто платит турналог Сумма турналога заложена в стоимость номера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Отельеры, бизнесмены, все те, кто занимается гостиничным делом, владеют хостелами и любыми другими местами для проживания туристов. При этом их бизнес должен быть внесен в специальный реестр. Однако фактически налог оплачивают туристы, так как владельцы бизнеса только включают сумму налога в стоимость номера. Впоследствии налог считается и учитывается по каждому постояльцу. Примечательно, что ночевка в посуточной квартире не облагается турналогом, поэтому для таких объектов в 2025 году ничего не изменится. Сумма турналога Туристический налог будут вводить постепенно в течение пяти лет. В 2025 году налог составит 1% от налоговой базы, в 2026 — 2% от налоговой базы, 2027 год — 3%, 2028 год — 4%, а с 2029 года — уже 5% от налоговой базы (это максимальная сумма). Кто не должен будет платить турналог Участники СВО;

Герои СССР и России, полные кавалеры ордена Славы;

Герои Социалистического Труда или Герои Труда РФ;

награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней;

участники и инвалиды Великой Отечественной войны;

ветераны и инвалиды боевых действий;

люди с инвалидностью первой и второй групп, дети с инвалидностью. Турналог не коснется многодетных семей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Данные категории граждан перечислены в пункте 83 статьи 2 Федерального закона № 639663-8, однако в каждом регионе местные власти могут дополнять список и освобождать от туристического налога. Так, в Свердловской области турналог не коснется: подростков до 18 лет и многодетных семей. Куда идут деньги с турналога По оценке УФНС, нововведение принесет в бюджет Екатеринбурга 84,2 миллиона рублей. Как правило, полученные средства вкладываются в развитие туристской инфраструктуры и имиджа города. Дополнительные деньги, в теории, позволят установить модульные туалеты, знаки навигации для туристов и поддержать такие мероприятия, как фестиваль «Атмосфера», «Ночь музыки». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 1 января 2025 года в Екатеринбурге начнет действовать туристический налог. Решение было принято депутатами гордумы. О самой сути реформы, кто должен будет платить и сколько — в материале URA.RU. Туристический налог будут вводить постепенно в течение пяти лет. В 2025 году налог составит 1% от налоговой базы. Налоговая база для туристического налога — это стоимость номера в гостинице или койко-места в хостеле без учета турналога и НДС. В 2026 налог составит уже 2%, 2027 год — 3%, 2028 год — 4%, а с 2029 года — уже 5% от налоговой базы (это максимальная сумма). Отельеры, бизнесмены, все те, кто занимается гостиничным делом, владеют хостелами и любыми другими местами для проживания туристов. При этом их бизнес должен быть внесен в специальный реестр. Однако фактически налог оплачивают туристы, так как владельцы бизнеса только включают сумму налога в стоимость номера. Впоследствии налог считается и учитывается по каждому постояльцу. Примечательно, что ночевка в посуточной квартире не облагается турналогом, поэтому для таких объектов в 2025 году ничего не изменится. Туристический налог будут вводить постепенно в течение пяти лет. В 2025 году налог составит 1% от налоговой базы, в 2026 — 2% от налоговой базы, 2027 год — 3%, 2028 год — 4%, а с 2029 года — уже 5% от налоговой базы (это максимальная сумма). Данные категории граждан перечислены в пункте 83 статьи 2 Федерального закона № 639663-8, однако в каждом регионе местные власти могут дополнять список и освобождать от туристического налога. Так, в Свердловской области турналог не коснется: подростков до 18 лет и многодетных семей. По оценке УФНС, нововведение принесет в бюджет Екатеринбурга 84,2 миллиона рублей. Как правило, полученные средства вкладываются в развитие туристской инфраструктуры и имиджа города. Дополнительные деньги, в теории, позволят установить модульные туалеты, знаки навигации для туристов и поддержать такие мероприятия, как фестиваль «Атмосфера», «Ночь музыки».