В Екатеринбурге ввели туристический налог: что это, сколько и кому платить

Многодетные семьи могут не платить туристический налог в Екатеринбурге
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В 2025 году сумма турналога составит 1% от налоговой базы Фото:

С 1 января 2025 года в Екатеринбурге начнет действовать туристический налог. Решение было принято депутатами гордумы. О самой сути реформы, кто должен будет платить и сколько — в материале URA.RU.

Что такое турналог

Туристический налог будут вводить постепенно в течение пяти лет. В 2025 году налог составит 1% от налоговой базы. Налоговая база для туристического налога — это стоимость номера в гостинице или койко-места в хостеле без учета турналога и НДС. В 2026 налог составит уже 2%, 2027 год — 3%, 2028 год — 4%, а с 2029 года — уже 5% от налоговой базы (это максимальная сумма).

Кто платит турналог

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Сумма турналога заложена в стоимость номера
Фото:

Отельеры, бизнесмены, все те, кто занимается гостиничным делом, владеют хостелами и любыми другими местами для проживания туристов. При этом их бизнес должен быть внесен в специальный реестр. Однако фактически налог оплачивают туристы, так как владельцы бизнеса только включают сумму налога в стоимость номера. Впоследствии налог считается и учитывается по каждому постояльцу. Примечательно, что ночевка в посуточной квартире не облагается турналогом, поэтому для таких объектов в 2025 году ничего не изменится.

Сумма турналога

Туристический налог будут вводить постепенно в течение пяти лет. В 2025 году налог составит 1% от налоговой базы, в 2026 — 2% от налоговой базы, 2027 год — 3%, 2028 год — 4%, а с 2029 года — уже 5% от налоговой базы (это максимальная сумма).

Кто не должен будет платить турналог

  • Участники СВО;
  • Герои СССР и России, полные кавалеры ордена Славы;
  • Герои Социалистического Труда или Герои Труда РФ;
  • награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней;
  • участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
  • ветераны и инвалиды боевых действий;
  • люди с инвалидностью первой и второй групп, дети с инвалидностью.

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Турналог не коснется многодетных семей
Фото:

Данные категории граждан перечислены в пункте 83 статьи 2 Федерального закона № 639663-8, однако в каждом регионе местные власти могут дополнять список и освобождать от туристического налога.

Так, в Свердловской области турналог не коснется: подростков до 18 лет и многодетных семей.

Куда идут деньги с турналога

По оценке УФНС, нововведение принесет в бюджет Екатеринбурга 84,2 миллиона рублей. Как правило, полученные средства вкладываются в развитие туристской инфраструктуры и имиджа города. Дополнительные деньги, в теории, позволят установить модульные туалеты, знаки навигации для туристов и поддержать такие мероприятия, как фестиваль «Атмосфера», «Ночь музыки».

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С 1 января 2025 года в Екатеринбурге начнет действовать туристический налог. Решение было принято депутатами гордумы. О самой сути реформы, кто должен будет платить и сколько — в материале URA.RU. Туристический налог будут вводить постепенно в течение пяти лет. В 2025 году налог составит 1% от налоговой базы. Налоговая база для туристического налога — это стоимость номера в гостинице или койко-места в хостеле без учета турналога и НДС. В 2026 налог составит уже 2%, 2027 год — 3%, 2028 год — 4%, а с 2029 года — уже 5% от налоговой базы (это максимальная сумма). Отельеры, бизнесмены, все те, кто занимается гостиничным делом, владеют хостелами и любыми другими местами для проживания туристов. При этом их бизнес должен быть внесен в специальный реестр. Однако фактически налог оплачивают туристы, так как владельцы бизнеса только включают сумму налога в стоимость номера. Впоследствии налог считается и учитывается по каждому постояльцу. Примечательно, что ночевка в посуточной квартире не облагается турналогом, поэтому для таких объектов в 2025 году ничего не изменится. Туристический налог будут вводить постепенно в течение пяти лет. В 2025 году налог составит 1% от налоговой базы, в 2026 — 2% от налоговой базы, 2027 год — 3%, 2028 год — 4%, а с 2029 года — уже 5% от налоговой базы (это максимальная сумма). Данные категории граждан перечислены в пункте 83 статьи 2 Федерального закона № 639663-8, однако в каждом регионе местные власти могут дополнять список и освобождать от туристического налога. Так, в Свердловской области турналог не коснется: подростков до 18 лет и многодетных семей. По оценке УФНС, нововведение принесет в бюджет Екатеринбурга 84,2 миллиона рублей. Как правило, полученные средства вкладываются в развитие туристской инфраструктуры и имиджа города. Дополнительные деньги, в теории, позволят установить модульные туалеты, знаки навигации для туристов и поддержать такие мероприятия, как фестиваль «Атмосфера», «Ночь музыки».
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