Задержанному замглавы челябинского миндора Харченко не предъявили обвинения

Первому заместителю министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станиславу Харченко, задержанному накануне, не предъявили обвинения. По крайней мере, пока. По словам источника URA.RU, его допросили в качестве подозреваемого, ночь он провел в следственном отделе.
«Харченко был задержан и допрошен в качестве подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по статье 290 УК РФ (получение взятки) в отношении неопределенной группы лиц. При этом обвинения Харченко пока не предъявлены», — отметил источник.
В случае предъявления обвинений — будет решаться вопрос об избрании Харченко меры пресечения. Пока никаких материалов в суды города не поступало.
Харченко был задержан утром 24 декабря. Сотрудники СКР и ФСБ пришли к нему домой в закрытом поселке «Саммит». По месту жительства и работы замминистра прошли обыски. Предварительно, его связывают с дорожной ОПГ, предполагаемым лидером которой является гендиректор ООО «Уралдорстрой» Нвер Колозян.
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