Задержанному замглавы челябинского миндора Харченко не предъявили обвинения

25 декабря 2024 в 10:05 Размер текста - 17 +

Станислав Харченко провел ночь в следственном отделе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Дело о взятках на строительстве челябинских дорог Первому заместителю министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станиславу Харченко, задержанному накануне, не предъявили обвинения. По крайней мере, пока. По словам источника URA.RU, его допросили в качестве подозреваемого, ночь он провел в следственном отделе. «Харченко был задержан и допрошен в качестве подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по статье 290 УК РФ (получение взятки) в отношении неопределенной группы лиц. При этом обвинения Харченко пока не предъявлены», — отметил источник. В случае предъявления обвинений — будет решаться вопрос об избрании Харченко меры пресечения. Пока никаких материалов в суды города не поступало. Новость по теме У первого замглавы челябинского миндора Харченко идут обыски Харченко был задержан утром 24 декабря. Сотрудники СКР и ФСБ пришли к нему домой в закрытом поселке «Саммит». По месту жительства и работы замминистра прошли обыски. Предварительно, его связывают с дорожной ОПГ, предполагаемым лидером которой является гендиректор ООО «Уралдорстрой» Нвер Колозян. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первому заместителю министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станиславу Харченко, задержанному накануне, не предъявили обвинения. По крайней мере, пока. По словам источника URA.RU, его допросили в качестве подозреваемого, ночь он провел в следственном отделе. «Харченко был задержан и допрошен в качестве подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по статье 290 УК РФ (получение взятки) в отношении неопределенной группы лиц. При этом обвинения Харченко пока не предъявлены», — отметил источник. В случае предъявления обвинений — будет решаться вопрос об избрании Харченко меры пресечения. Пока никаких материалов в суды города не поступало. Харченко был задержан утром 24 декабря. Сотрудники СКР и ФСБ пришли к нему домой в закрытом поселке «Саммит». По месту жительства и работы замминистра прошли обыски. Предварительно, его связывают с дорожной ОПГ, предполагаемым лидером которой является гендиректор ООО «Уралдорстрой» Нвер Колозян.