24 декабря 2024

Задержанному замглавы челябинского миндора Харченко не предъявили обвинения

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Алексей Текслер посетил новый терминал внутренних авиалиний аэропорта «Челябинск» имени Игоря Курчатова. Челябинск, харченко станислав
Станислав Харченко провел ночь в следственном отделе Фото:
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Дело о взятках на строительстве челябинских дорог

Первому заместителю министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станиславу Харченко, задержанному накануне, не предъявили обвинения. По крайней мере, пока. По словам источника URA.RU, его допросили в качестве подозреваемого, ночь он провел в следственном отделе.

«Харченко был задержан и допрошен в качестве подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по статье 290 УК РФ (получение взятки) в отношении неопределенной группы лиц. При этом обвинения Харченко пока не предъявлены», — отметил источник.

В случае предъявления обвинений — будет решаться вопрос об избрании Харченко меры пресечения. Пока никаких материалов в суды города не поступало.

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У первого замглавы челябинского миндора Харченко идут обыски

Харченко был задержан утром 24 декабря. Сотрудники СКР и ФСБ пришли к нему домой в закрытом поселке «Саммит». По месту жительства и работы замминистра прошли обыски. Предварительно, его связывают с дорожной ОПГ, предполагаемым лидером которой является гендиректор ООО «Уралдорстрой» Нвер Колозян.

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Первому заместителю министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станиславу Харченко, задержанному накануне, не предъявили обвинения. По крайней мере, пока. По словам источника URA.RU, его допросили в качестве подозреваемого, ночь он провел в следственном отделе. «Харченко был задержан и допрошен в качестве подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по статье 290 УК РФ (получение взятки) в отношении неопределенной группы лиц. При этом обвинения Харченко пока не предъявлены», — отметил источник. В случае предъявления обвинений — будет решаться вопрос об избрании Харченко меры пресечения. Пока никаких материалов в суды города не поступало. Харченко был задержан утром 24 декабря. Сотрудники СКР и ФСБ пришли к нему домой в закрытом поселке «Саммит». По месту жительства и работы замминистра прошли обыски. Предварительно, его связывают с дорожной ОПГ, предполагаемым лидером которой является гендиректор ООО «Уралдорстрой» Нвер Колозян.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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