Пермский театр оперы и балета прекращает показы двух популярных спектаклей

Два спектакля покидают репертуар Пермского театра оперы и балета. Из-за окончания лицензии больше не будут показываться балет Игоря Стравинского «Свадебка» в хореографии Иржи Килиана и The Second Detail Уильяма Форсайта.
«30 и 31 января состоятся завершающие показы этих балетов. Причина — окончание лицензии», — сообщает театр в соцсетях.
Как рассказывало URA.RU, осенью у театра завершилась лицензия на постановки британских хореографов. Речь идет о балетной миниатюре «Конькобежцы» Фредерика Аштона, постановке «Когда падал снег» Дагласа Ли и балетной драме «Зимние грезы» по мотивам «Трех сестер» Антона Чехова, поставленной Кеннетом Макмилланом.
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