24 декабря 2024

Пермский театр оперы и балета прекращает показы двух популярных спектаклей

© Служба новостей «URA.RU»
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Последние показы балетов пройдут в конце января
Последние показы балетов пройдут в конце января Фото:

Два спектакля покидают репертуар Пермского театра оперы и балета. Из-за окончания лицензии больше не будут показываться балет Игоря Стравинского «Свадебка» в хореографии Иржи Килиана и The Second Detail Уильяма Форсайта.

«30 и 31 января состоятся завершающие показы этих балетов. Причина — окончание лицензии», — сообщает театр в соцсетях.

Как рассказывало URA.RU, осенью у театра завершилась лицензия на постановки британских хореографов. Речь идет о балетной миниатюре «Конькобежцы» Фредерика Аштона, постановке «Когда падал снег» Дагласа Ли и балетной драме «Зимние грезы» по мотивам «Трех сестер» Антона Чехова, поставленной Кеннетом Макмилланом. 

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Два спектакля покидают репертуар Пермского театра оперы и балета. Из-за окончания лицензии больше не будут показываться балет Игоря Стравинского «Свадебка» в хореографии Иржи Килиана и The Second Detail Уильяма Форсайта. «30 и 31 января состоятся завершающие показы этих балетов. Причина — окончание лицензии», — сообщает театр в соцсетях. Как рассказывало URA.RU, осенью у театра завершилась лицензия на постановки британских хореографов. Речь идет о балетной миниатюре «Конькобежцы» Фредерика Аштона, постановке «Когда падал снег» Дагласа Ли и балетной драме «Зимние грезы» по мотивам «Трех сестер» Антона Чехова, поставленной Кеннетом Макмилланом. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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