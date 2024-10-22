У Пермского театра оперы и балета закончились лицензии на британские постановки

Пермский театр оперы и балета объявил о заключительных показах трех постановок британских хореографов. На балетные спектакли цикла «Зимние грезы» у театра закончилась лицензия.
«5 и 6 ноября на сцене нашего театра „Зимние грезы“ — три балета с британским характером! В связи с окончанием лицензии показы будут завершающими», — говорится в telegram-канале театра.
Речь идет о балетной миниатюре «Конькобежцы» Фредерика Аштона, постановке «Когда падал снег» Дагласа Ли и балетной драме «Зимние грезы» по мотивам «Трех сестер» Антона Чехова, поставленной Кеннетом Макмилланом. Все три спектакля появились на пермской сцене в 2014 году. «Конькобежцы» и «Зимние грезы» тогда впервые увидели в России, а постановка «Когда падал снег» стала мировой премьерой.
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