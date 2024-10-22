22 октября 2024

У Пермского театра оперы и балета закончились лицензии на британские постановки

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В ноябре на пермской сцене британский балет покажут в последний раз
В ноябре на пермской сцене британский балет покажут в последний раз Фото:

Пермский театр оперы и балета объявил о заключительных показах трех постановок британских хореографов. На балетные спектакли цикла «Зимние грезы» у театра закончилась лицензия.

«5 и 6 ноября на сцене нашего театра „Зимние грезы“ — три балета с британским характером! В связи с окончанием лицензии показы будут завершающими», — говорится в telegram-канале театра.

Речь идет о балетной миниатюре «Конькобежцы» Фредерика Аштона, постановке «Когда падал снег» Дагласа Ли и балетной драме «Зимние грезы» по мотивам «Трех сестер» Антона Чехова, поставленной Кеннетом Макмилланом. Все три спектакля появились на пермской сцене в 2014 году. «Конькобежцы» и «Зимние грезы» тогда впервые увидели в России, а постановка «Когда падал снег» стала мировой премьерой.

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Пермский театр оперы и балета объявил о заключительных показах трех постановок британских хореографов. На балетные спектакли цикла «Зимние грезы» у театра закончилась лицензия. «5 и 6 ноября на сцене нашего театра „Зимние грезы“ — три балета с британским характером! В связи с окончанием лицензии показы будут завершающими», — говорится в telegram-канале театра. Речь идет о балетной миниатюре «Конькобежцы» Фредерика Аштона, постановке «Когда падал снег» Дагласа Ли и балетной драме «Зимние грезы» по мотивам «Трех сестер» Антона Чехова, поставленной Кеннетом Макмилланом. Все три спектакля появились на пермской сцене в 2014 году. «Конькобежцы» и «Зимние грезы» тогда впервые увидели в России, а постановка «Когда падал снег» стала мировой премьерой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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