В результате взрыва в ТЦ «Алания Молл» погибла женщина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«Горит 3 этаж и крыша площадью 800 квадратов», — сообщили в МЧС России. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.
В торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе 25 декабря прогремел мощный взрыв. Факт возгорания в торговом центре подтвердил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о том, что происходит во Владикавказе на текущий момент.
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