В результате взрыва в ТЦ «Алания Молл» погибла женщина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
При взрыве в ТЦ погиб один человек (архивное фото)
При взрыве в ТЦ погиб один человек (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В торговом центре Владикавказа раздался мощный взрыв

В результате взрыва в ТЦ «Алания Молл» погибла женщина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы. 

«Горит 3 этаж и крыша площадью 800 квадратов», — сообщили в МЧС России. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

В торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе 25 декабря прогремел мощный взрыв. Факт возгорания в торговом центре подтвердил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о том, что происходит во Владикавказе на текущий момент.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате взрыва в ТЦ «Алания Молл» погибла женщина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.  «Горит 3 этаж и крыша площадью 800 квадратов», — сообщили в МЧС России. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. В торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе 25 декабря прогремел мощный взрыв. Факт возгорания в торговом центре подтвердил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о том, что происходит во Владикавказе на текущий момент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...