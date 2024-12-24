Прививку от гриппа поставил каждый второй житель Челябинской области

25 декабря 2024 в 11:12 Размер текста - 17 +

Вакцинация против гриппа активно проводится среди лиц из группы риска Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинской области прививки от гриппа получили более 1,6 млн человек — это более 52% жителей. Об этом 25 декабря сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Челябинской области. «В Челябинской области по состоянию на 20 декабря 2024 года прививки против гриппа получили более 1693 тысяч южноуральцев — более 52% жителей области. Прививочная кампания по гриппу уже завершается», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Вакцинация против гриппа активно проводится среди лиц из группы риска — это дети до шести месяцев, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта и коммунальных организаций, а также среди беременных и людей старше 60 лет. К группам риска относятся работники птицеводческих, животноводческих хозяйств и зоопарков, имеющие контакт с птицей, свиньями, добавили в челябинском Роспотребнадзоре. Ситуация по заболеваемости ОРВИ в Челябинской области оценивается как неэпидемическая. Согласно лабораторным исследованиям, сейчас ОРВИ вызывают вирусы парагриппа, аденовирусной и риновирусной инфекции. «Отмечаются единичные случаи выявления гриппа», — добавили в пресс-службе ведомства. Ранее стало известно, когда случится эпидемия гриппа в 2024 году в Челябинской области. Рост заболеваемости гриппом придется на декабрь и начало следующего года, сообщил главный врач городской клинической больницы №1 в Челябинске Дмитрий Тарасов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области прививки от гриппа получили более 1,6 млн человек — это более 52% жителей. Об этом 25 декабря сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Челябинской области. «В Челябинской области по состоянию на 20 декабря 2024 года прививки против гриппа получили более 1693 тысяч южноуральцев — более 52% жителей области. Прививочная кампания по гриппу уже завершается», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Вакцинация против гриппа активно проводится среди лиц из группы риска — это дети до шести месяцев, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта и коммунальных организаций, а также среди беременных и людей старше 60 лет. К группам риска относятся работники птицеводческих, животноводческих хозяйств и зоопарков, имеющие контакт с птицей, свиньями, добавили в челябинском Роспотребнадзоре. Ситуация по заболеваемости ОРВИ в Челябинской области оценивается как неэпидемическая. Согласно лабораторным исследованиям, сейчас ОРВИ вызывают вирусы парагриппа, аденовирусной и риновирусной инфекции. «Отмечаются единичные случаи выявления гриппа», — добавили в пресс-службе ведомства. Ранее стало известно, когда случится эпидемия гриппа в 2024 году в Челябинской области. Рост заболеваемости гриппом придется на декабрь и начало следующего года, сообщил главный врач городской клинической больницы №1 в Челябинске Дмитрий Тарасов.