24 декабря 2024

Прививку от гриппа поставил каждый второй житель Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация против гриппа активно проводится среди лиц из группы риска Фото:

В Челябинской области прививки от гриппа получили более 1,6 млн человек — это более 52% жителей. Об этом 25 декабря сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

«В Челябинской области по состоянию на 20 декабря 2024 года прививки против гриппа получили более 1693 тысяч южноуральцев — более 52% жителей области. Прививочная кампания по гриппу уже завершается», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Вакцинация против гриппа активно проводится среди лиц из группы риска — это дети до шести месяцев, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта и коммунальных организаций, а также среди беременных и людей старше 60 лет. К группам риска относятся работники птицеводческих, животноводческих хозяйств и зоопарков, имеющие контакт с птицей, свиньями, добавили в челябинском Роспотребнадзоре.

Ситуация по заболеваемости ОРВИ в Челябинской области оценивается как неэпидемическая. Согласно лабораторным исследованиям, сейчас ОРВИ вызывают вирусы парагриппа, аденовирусной и риновирусной инфекции. «Отмечаются единичные случаи выявления гриппа», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, когда случится эпидемия гриппа в 2024 году в Челябинской области. Рост заболеваемости гриппом придется на декабрь и начало следующего года, сообщил главный врач городской клинической больницы №1 в Челябинске Дмитрий Тарасов.

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В Челябинской области прививки от гриппа получили более 1,6 млн человек — это более 52% жителей. Об этом 25 декабря сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Челябинской области. «В Челябинской области по состоянию на 20 декабря 2024 года прививки против гриппа получили более 1693 тысяч южноуральцев — более 52% жителей области. Прививочная кампания по гриппу уже завершается», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Вакцинация против гриппа активно проводится среди лиц из группы риска — это дети до шести месяцев, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта и коммунальных организаций, а также среди беременных и людей старше 60 лет. К группам риска относятся работники птицеводческих, животноводческих хозяйств и зоопарков, имеющие контакт с птицей, свиньями, добавили в челябинском Роспотребнадзоре. Ситуация по заболеваемости ОРВИ в Челябинской области оценивается как неэпидемическая. Согласно лабораторным исследованиям, сейчас ОРВИ вызывают вирусы парагриппа, аденовирусной и риновирусной инфекции. «Отмечаются единичные случаи выявления гриппа», — добавили в пресс-службе ведомства. Ранее стало известно, когда случится эпидемия гриппа в 2024 году в Челябинской области. Рост заболеваемости гриппом придется на декабрь и начало следующего года, сообщил главный врач городской клинической больницы №1 в Челябинске Дмитрий Тарасов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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