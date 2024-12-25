СК: в ТЦ во Владикавказе произошел хлопок газовоздушной смеси

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По предварительным данным, причиной пожара стал хлопок газовоздушной смеси
По предварительным данным, причиной пожара стал хлопок газовоздушной смеси Фото:
новость из сюжета
В торговом центре Владикавказа раздался мощный взрыв

Предварительно, в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе произошел хлопок газовоздушной смеси. Эту версию озвучили в Следственном комитете (СК) России по РСО-Алания.

«Произошел хлопок газовоздушной смеси. После завершения работы экстренных служб следователи и криминалисты незамедлительно приступят к осмотру места происшествия», — говорится в докладе ведомства. Он опубликован в официальном telegram-канале.

По словам источника, после завершения работы экстренных служб следователи и криминалисты начнут осмотр места происшествия. Они должны будут установить все детали случившегося.

Взрыв в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе произошел 25 декабря. Он привел к разрушениям и задымлению. В результате ЧП погибла женщина. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о том, что происходит во Владикавказе на текущий момент.

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Предварительно, в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе произошел хлопок газовоздушной смеси. Эту версию озвучили в Следственном комитете (СК) России по РСО-Алания. «Произошел хлопок газовоздушной смеси. После завершения работы экстренных служб следователи и криминалисты незамедлительно приступят к осмотру места происшествия», — говорится в докладе ведомства. Он опубликован в официальном telegram-канале. По словам источника, после завершения работы экстренных служб следователи и криминалисты начнут осмотр места происшествия. Они должны будут установить все детали случившегося. Взрыв в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе произошел 25 декабря. Он привел к разрушениям и задымлению. В результате ЧП погибла женщина. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о том, что происходит во Владикавказе на текущий момент.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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