«Единая Россия» отправила более 135 тысяч тонн помощи в зону СВО

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Более 40 тысяч человек только в Курской области получили помощь от «Единой России»
Более 40 тысяч человек только в Курской области получили помощь от «Единой России» Фото:

«Единая Россия» доставила бойцам в зоне СВО 42 тысячи ударных БПЛА, разведывательных беспилотников, аптечки, средства связи и радиоэлектронной борьбы. Также военнослужащие получили от партии тепловизоры, автомобили и многое другое, сообщает пресс-служба «Единой России».

«Помочь тем, кто сейчас защищают честь России на передовой и обеспечить надежный тыл нашим бойцам — одна из главных задач „Единой России“. Начиная с февраля 2022 года, мы регулярно направляем в подразделения по всей линии фронта необходимую технику и экипировку», — отметил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

Кроме того, Владимир Якушев рассказал, что «Единая Россия» оказывает помощь новым регионам в восстановлении. Речь идет не только о гуманитарных грузах, но и о личном участии активистов партии.

«Более пяти тысяч человек уже побывали в новых регионах в качестве волонтеров. Они участвуют в восстановлении социальных объектов, занимаются адресной доставкой продуктов, помогают врачам», — рассказал Якушев.

Кроме того, «Единая Россия» помогает прифронтовым регионам. Центр помощи партии действует в Белгородской области, в августе был развернут гуманитарный центр для жителей Курской области. Партия взяла на себя полное обеспечение всех ПВРов Курска. Более 40 тысяч человек уже получили продуктовые наборы и консультации по мерам поддержки.

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«Единая Россия» доставила бойцам в зоне СВО 42 тысячи ударных БПЛА, разведывательных беспилотников, аптечки, средства связи и радиоэлектронной борьбы. Также военнослужащие получили от партии тепловизоры, автомобили и многое другое, сообщает пресс-служба «Единой России». «Помочь тем, кто сейчас защищают честь России на передовой и обеспечить надежный тыл нашим бойцам — одна из главных задач „Единой России“. Начиная с февраля 2022 года, мы регулярно направляем в подразделения по всей линии фронта необходимую технику и экипировку», — отметил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. Кроме того, Владимир Якушев рассказал, что «Единая Россия» оказывает помощь новым регионам в восстановлении. Речь идет не только о гуманитарных грузах, но и о личном участии активистов партии. «Более пяти тысяч человек уже побывали в новых регионах в качестве волонтеров. Они участвуют в восстановлении социальных объектов, занимаются адресной доставкой продуктов, помогают врачам», — рассказал Якушев. Кроме того, «Единая Россия» помогает прифронтовым регионам. Центр помощи партии действует в Белгородской области, в августе был развернут гуманитарный центр для жителей Курской области. Партия взяла на себя полное обеспечение всех ПВРов Курска. Более 40 тысяч человек уже получили продуктовые наборы и консультации по мерам поддержки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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